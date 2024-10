Georgien: Wahlkommission will Stimmzettel teilweise neu auszählen lassen

Tina Bokuchava, die Vorsitzende der Oppositionspartei United National Movement, gibt am 27. Oktober 2024 nach den Parlamentswahlen im Hauptquartier der Partei in Tiflis eine Medienerklärung ab. Georgiens pro-westliche Oppositionsparteien wiesen die Wahlergebnisse als „gefälscht“ zurück. Foto: Vano SHLAMOV/AFP via Getty Images