Geplante Justiz-Reform in Mexiko: Tausende protestieren

Am 8. September 2024 demonstrierten in Mexiko-Stadt Tausende vor dem Senat gegen die von der mexikanischen Regierung vorgeschlagene Justizreform. Die Vorschläge haben diplomatische Spannungen mit den Vereinigten Staaten und Proteste von Gegnern ausgelöst und die Finanzmärkte verunsichert. Foto: Silvana Flores/AFP via Getty Images