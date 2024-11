Schweden: Geplante Offshore-Windparks könnten Verteidigungsfähigkeit schwächen

Laut einer Studie der Armee, über die am Freitag der Sender SVT berichtete, könnten die mehr als ein Dutzend in der Ostsee geplanten Offshore-Projekte von der Armee zur Luftraumüberwachung genutzte Sensoren erheblich stören.

Die Masten und rotierenden Flügel senden demnach Radarechos und erzeugen weitere Störungen, auch unter Wasser, die etwa die Erkennung von U-Booten beeinträchtigen.

Schwedens Verteidigungsminister Pal Jonson erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, dass ihm der Bericht bekannt sei. „Unter anderem könnte die Vorwarnzeit für einen Raketenangriff von zwei Minuten auf 60 Sekunden verkürzt werden, wenn Offshore-Windparks im Weg sind“, erklärte Jonson. Der Minister unterstrich die Bedeutung des Themas „angesichts der ernsten Sicherheitslage in Nordeuropa und der Ostsee“.

Die Spannungen in der Region haben sich seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022 verschärft – die Nato hat jüngst ein neues maritimes Hauptquartier in Rostock eingeweiht.

Gleichzeitig wächst auch der Bedarf an – vorwiegend erneuerbarer – Energie im Ostseeraum. Einem schwedischen Regierungspapier zufolge, das AFP einsehen konnte, könnte sich der Strombedarf in Schweden bis 2045 mehr als verdoppeln.

Jonson erklärte, es handele sich um einen „Konflikt zwischen zwei unserer wichtigsten Zukunftsanliegen – Schwedens Sicherheit und dem Energiebedarf“. Der Verteidigungsminister betonte, es müssten alle Aspekte berücksichtigt werden, bevor Genehmigungen für Windkraftanlagen erteilt würden. Ein Zeitplan für Entscheidungen diesbezüglich liege noch nicht vor. (afp)