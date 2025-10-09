Geplanter Drohnenanschlag auf Politiker: Belgische Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Wegen des Vorwurfs, einen Anschlag mit sprengstoffbeladenen Drohnen auf Politiker geplant zu haben, sind in Belgien drei junge Erwachsene festgenommen worden.

Es gebe Hinweise darauf, dass die Verdächtigen eine „dschihadistisch inspirierte Terrorattacke“ gegen Politiker geplant hätten, sagte Staatsanwältin Ann Fransen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Aus belgischen Regierungskreisen hieß es, dass Premierminister Bart De Wever Ziel der vereitelten Attacke gewesen sei.

Auch belgische Medien berichten, dass De Wever zu den Politikern gehöre, die ins Visier genommen worden seien. Die Polizei habe ein nur wenige hundert Meter von De Wevers Zuhause entferntes Haus in der nördlichen Stadt Antwerpen durchsucht. Die Staatsanwaltschaft wollte zunächst keine Auskunft zu den Zielen des Angriffs geben.

Die Festnahmen war laut Fransen Teil von Ermittlungen wegen „versuchten terroristischen Mords und Beteiligung in den Aktivitäten einer terroristischen Gruppe“.

Bei den Festgenommen handelt es sich um junge Erwachsene, die 2001, 2002 und 2007 geboren wurden. Zwei der Verdächtigen wurden von der Polizei befragt und sollten am Freitag vor einem Ermittlungsrichter erscheinen. Der dritte Festgenommene wurde freigelassen.(afp/red)