Niederlande: Nach Anschlagsplänen sagt Wilders Auftritt ab

Vor dem Hintergrund geplanter Anschläge auf europäische Politiker hat der niederländische Politiker Geert Wilders eine Radio-Debatte abgesagt.

Es werde derzeit geprüft, ob es „wahr ist oder nicht“, dass er selbst eines der Anschlagsziele gewesen sei, schrieb Wilders am Freitag im Onlinedienst X mit Verweis auf einen entsprechenden Medienbericht. „Bis ich das weiß, gehe ich nirgendwohin“, fügte er hinzu.

Auch Premier De Wever im Visier

Am Donnerstag hatten belgische Behörden drei junge Erwachsene festgenommen, die laut Staatsanwaltschaft im Verdacht stehen, eine „dschihadistisch inspirierte Terrorattacke“ gegen Politiker geplant zu haben. Aus belgischen Regierungskreisen hieß es, dass Premierminister Bart De Wever ein Ziel der vereitelten Attacke gewesen sei.

Der belgische Fernsehsender VRT berichtete dann am Freitag, dass auch Wilders in den Plänen der Gruppe aufgetaucht sei. Der für seine islamfeindlichen Positionen bekannte Vorsitzende der niederländischen Freiheitspartei (PVV) war schon öfter im Visier dschihadistischer Gruppen. Wegen diverser Morddrohungen steht er seit 2004 unter ständigem Polizeischutz.

Neuwahl am 29. Oktober

Nach dem Bruch der Regierungskoalition finden am 29. Oktober Neuwahlen in den Niederlanden statt. Wilders hatte die Vier-Parteien-Koalition mit dem Ausstieg seiner PVV zu Fall gebracht. Dennoch liegt die Partei in den Umfragen derzeit vorn.(afp/red)