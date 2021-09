Australien: Gewaltsame Proteste gegen Corona-Lockdown in Melbourne

In der australischen Metropole Melbourne kam es bei gewaltsamen Protesten gegen den anhaltenden Corona-Lockdown zu massiven Ausschreitungen. Mehrere Polizisten wurden dabei verletzt. Es seien mehr als 200 Demonstranten festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Demonstranten durchbrachen demnach Absperrungen im Stadtzentrum und lieferten sich gewaltsame Auseinandersetzungen mit den Beamten.

JUST IN 🚨 Scenes from a freedom rally in Australia — Police uses capsicum spray to subdue protesters at an anti-lockdown protest in Melbourne. pic.twitter.com/62LFa7zKS4

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 18, 2021