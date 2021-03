Gewerkschaften und Schülervertreter enttäuscht von Bund-Länder-Beschlüssen

«Den Ankündigungen des Schulgipfels sind noch viel zu wenig Taten gefolgt. Die Mühlen mahlen langsam und so werden die Erwartungen, dass alles von heute auf morgen umgesetzt wird, enttäuscht», sagt Marlis Tepe. Foto: Britta Pedersen/dpa/dpa

Gewerkschaften und Schülervertreter sind enttäuscht von den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) übte am Dienstag ebenso wie der Verband Bildung und Erziehung (VBE) und die Bundesschülerkonferenz deutliche Kritik.

„Die GEW ist sehr enttäuscht, dass es für die Bildung weiterhin keine klaren Linien gibt und den Ländern die Entscheidungen überlassen bleiben“, sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Der Mangel an konkreten Entschlüssen führe zu einem „föderalen Flickenteppich und weiter sinkender Akzeptanz“, warnte Tepe. „Der Bund-Länder-Beschluss setzt die schier endlose Reihe der bis heute nicht eingelösten Versprechen mit Blick auf die Schnelltestankündigungen fort“.

Tepe mahnte eine Priorisierung des Gesundheitsschutzes von Lehrkräften, Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern an. „Die Strategie der Kultusministerkonferenz, die Schulen und Kitas so schnell wie möglich zu öffnen und so lange wie möglich offen zu halten, ohne jedoch für ausreichenden Gesundheitsschutz zu sorgen, ist krachend gescheitert“.

Bundesschülerkonferenz : Alles Lippenbekenntnisse „tatsächliche Konzepte sucht man vergebens“

Die Bundesschülerkonferenz sprach von „Lippenbekenntnissen“ der Bund-Länder-Konferenz. „Tatsächliche Konzepte sucht man vergebens“, erklärte der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm. Das Thema Schule sei bei den Gesprächen der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung nur oberflächlich behandelt worden. Dies widerspreche dem Versprechen der Politik, Schule und Bildung hätten oberste Priorität.

Die versprochenen Schnelltests seien in vielen Schulen noch immer nicht verfügbar, kritisierte Schramm. Tests seien zwar ein wichtiger Faktor, aber auch über Kontakte auf dem Schulweg müsse diskutiert werden. Dass nach den ersten vorsichtigen Öffnungen im Schulbereich nun wieder über Schließungen diskutiert werde, zeige, dass „unvorbereitet geöffnet wurde“, erklärte Schramm. „Dieses Hin und Her ist eine enorme auch psychische Belastung für alle Schülerinnen und Schüler – eine vermeidbare Belastung“.

Die Lehrergewerkschaft VBE warf den Regierungschefs von Bund und Ländern Totalversagen beim Umgang mit der Corona-Pandemie vor und warnte vor unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern. Von den bis in die Nacht zum Dienstag andauernden Beratungen sei eigentlich der Beschluss einer konkreten Zahl zu erwarten gewesen, erklärte der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann. „Es hinterlässt mich fassungslos, wie die Entwicklung der (Neu-)infektionszahlen [bzw. positiven PCR-Testergebnissen] bei Kindern einfach ignoriert wird“.

Beckmann: Schulbetrieb kann so nicht nicht gewährleistet

Wenn mindestens zweimalige Tests pro Woche, das Impfen des Personals und die Einhaltung der Hygieneregeln nicht möglich seien, könne der Schulbetrieb nicht gewährleistet werden, betonte Beckmann. „Es war ein Irrweg in den zurückliegenden Wochen, mit nur einem Test das tatsächliche Infektionsgeschehen erfassen zu wollen“, kritisierte der VBE-Chef weiter.

Die nach den Bund-Länder-Beratungen an den Schulen nun geplanten zweimaligen Tests pro Woche seien die Mindestanforderung, erklärte Beckmann weiter. „Fakt ist aber auch: Das Testen ist momentan nicht mal überall einmal in der Woche gegeben und das Impfen kommt nur schleppend voran“. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!