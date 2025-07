Gisèle Pelicot mit Verdienstorden der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet

Die durch den Vergewaltigungsprozess von Avignon bekannte Französin Gisèle Pelicot hat den französischen Verdienstorden der Ehrenlegion erhalten – die ranghöchste Auszeichnung Frankreichs.

Auch der US-Musiker und Designer Pharrell Williams gehört zu den 589 Menschen, die laut der am Sonntag im französischen Amtsblatt veröffentlichten Liste die höchsten des Landes Auszeichnungen erhalten. Die Liste wurde anlässlich des Nationalfeiertags in Frankreich am 14. Juli veröffentlicht.

Pelicot: „Damit die Scham die Seite wechselt“

Die 72-jährige Pelicot war von ihrem Mann Dominique Pelicot über Jahre hinweg mit Medikamenten betäubt und in Internetforen zur Vergewaltigung angeboten worden. Wegen ihres Muts und der großen Medienaufmerksamkeit für den Prozess gegen ihren Ex-Mann und 50 weitere Angeklagte 2024 gilt Pelicot als internationalen Ikone für Frauenrechte.

Sie hatte sich für ein öffentliches Verfahren eingesetzt, „damit die Scham die Seite wechselt“. Der Prozess endete mit Haftstrafen für alle Angeklagten. Der Hauptangeklagte Dominique Pelicot bekam die Höchststrafe von 20 Jahren.

Der US-Star Williams machte sich als Sänger und Rapper einen Namen. Heute ist der 52-Jährige zudem als Musikproduzent und Modedesigner erfolgreich. Seit 2023 ist er künstlerischer Leiter der Herrenkollektionen bei der französischen Luxusmarke Louis Vuitton.

Neben Pelicot und Williams erhielt unter anderem auch die 99-jährige Auschwitz-Überlebende Yvette Lévy die höchsten Ehren. (afp/red)