Mehr ausländische Berufsabschlüsse anerkannt - 95.500 Anträge laufen

Kult-Bahn verunglückt: 17 Tote in Lissabon - Deutsche unter den Opfern

Ifo-Institut senkt Konjunkturprognose leicht - mehr Arbeitslose erwartet

Mehr als jedes zweite Hallenbad muss saniert werden

Rund 300 Städte mehr: Flixtrain erweitert Kombitickets

NRW-Wahlleiterin: Bisher 16 Todesfälle unter den Kandidaten - „nicht signifikant“ mehr als sonst

Nach Raketenangriffen: Israel droht Huthis mit biblischer Vergeltung

Wahlumfrage: AfD in Sachsen-Anhalt bei 39 Prozent - die CDU erreicht 27 Prozent

Ukraine-Krieg: Berlins Vorschlag zielt auf die Luftverteidigung

Porsche fliegt aus dem DAX - und will schnell wieder zurück

Bundesgericht in San Francisco

Google sammelt Daten trotz Deaktivierung: 365 Millionen Euro Strafe

Internetnutzer fühlten sich in ihrer Privatsphäre verletzt und zogen gegen Google vor Gericht. Das Bundesgericht in San Francisco entschied nun zu ihren Gunsten.

Hunderte Suchergebnisse zu den privaten Aufnahmen hat Google bereits gelöscht. (Symbolbild)

Redaktion
Der Suchmaschinenriese Google ist in den USA zur Zahlung von 425 Millionen Dollar (365 Millionen Euro) verurteilt worden. Die Geschworenen eines Bundesgerichts in San Francisco befanden Google am Mittwoch (Ortszeit) für schuldig, die Privatsphäre von fast 100 Millionen Nutzern verletzt zu haben. Der Suchmaschinenriese kündigte an, in Berufung zu gehen.
Google wurde nach kalifornischem Recht wegen Verletzung der Privatsphäre für schuldig befunden, weil der Konzern weiterhin private Daten dieser Nutzer gesammelt habe, obwohl sie diese Einstellung deaktiviert hatten, hieß es von den Geschworenen.
Der Fall geht auf eine im Juli 2020 eingereichte Sammelklage zurück. Die Kläger hatten die Einstellung „Web- und App-Aktivitäten“ und eine weitere Einstellung zum Tracking deaktiviert.
Konzern will Berufung einlegen

Damit lehnten sie die Erfassung von Nutzungsdaten von Diensten wie dem Browser Chrome, Google Maps oder Google News ab. Die Anwälte der Kläger bezeichneten Googles „Versprechen und Garantien“ zum Datenschutz als „schamlose Lügen“.
Ein Google-Sprecher sagte AFP, dass der Konzern Berufung einlegen werde. „Unsere Datenschutz-Tools ermöglichen es den Nutzern, ihre Daten zu kontrollieren, und wenn sie die Personalisierung deaktivieren, respektieren wir ihre Entscheidung.“ Google argumentiert, dass die nach Deaktivierung der Tracking-Einstellung gesammelten Daten keine Identifizierung der Nutzer ermöglichen. (afp/red)

