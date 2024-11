Ausland Kabinett füllt sich

Gouverneur von North Dakota soll Innenminister werden

Doug Burgum, Gouverneur von North Dakota, soll Innenminister werden. Das verkündete Trump bei einem Kandidaten-Schaulaufen: In seinem Anwesen in Florida feiert Donald Trump bei einer Gala mit Gefolgsleuten, die er in seine künftige Regierung holen will.