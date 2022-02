Zerrstörung in der Ostukraine. Foto: ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

Die neuesten Entwicklungen im Überblick rund um den Konflikt in der Ukraine.

+++ Newsticker +++

9:00 Uhr: Ukrainisches Innenministerium: Sieben Soldaten getötet

Infolge russischer Luftangriffe sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens 7 Soldaten getötet und 15 weitere verletzt worden. Zudem würden 19 Soldaten vermisst, teilte das Innenministerium in Kiew am Donnerstagmorgen mit. Eine Brücke über den Fluss Inhulez in der Südukraine sei zerstört worden.

8:45 Uhr: Ukrainische Grenzschützer: Russische Bodentruppen dringen in die Ukraine vor

Nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes sind russische Bodentruppen aus mehreren Richtungen in die Ukraine vorgedrungen. Die Armee habe unter anderem von der annektierten Halbinsel Krim aus mit Panzern und weiterem schweren Gerät die Grenze passiert, teilte der Grenzschutz am Donnerstag mit. Demnach drangen russische Bodentruppen auch in den östlichen Regionen Luhansk und Charkiw, in Sumy im Nordosten sowie in Tschernihiw im Norden an der Grenze zu Belarus in die Ukraine ein.

Ein Grenzschützer wurde den Angaben zufolge bei einem russischen Angriff nahe der Krim getötet. Es handelt sich um da erste bestätigte Todesopfer in den Reihen der ukrainischen Armee seit Beginn des russischen Großangriffs.

8:27 Uhr: Bundesregierung ruft Deutsche „dringend“ zum Verlassen der Ukraine auf

Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine hat die Bundesregierung deutsche Staatsbürger „dringend“ zum Verlassen des Landes aufgefordert. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) berief für 8.30 Uhr den Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt ein, wie das Außenministerium am Donnerstagmorgen weiter mitteilte. Baerbock verurteilte den russischen Überfall auf das Nachbarland als „Tag der Schande“.

Das Auswärtige Amt begründete seine dringliche Ausreiseaufforderung im Internetdienst Twitter mit den in der Ukraine stattfindenden Kampfhandlungen sowie den russischen Raketenangriffe auf ukrainische Städte. „Falls Sie das Land nicht auf einem sicheren Weg verlassen können, bleiben Sie vorläufig an einem geschützten Ort“, hieß es allerdings auch.

„Mit dem Angriff auf die Ukraine bricht Russland mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung“, sagte Baerbock. „Wir werden gemeinsam mit unseren Partnern reagieren“, kündigte sie an und hob hervor: „Unsere ganze Solidarität gilt der Ukraine.“

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) verurteilte den Angriff Russlands als „schamlosen Bruch des Völkerrechts“. Dieser werde für Russland „schwere politische und wirtschaftliche Konsequenzen haben“, erklärte Habeck nach Angaben seines Ministeriums. „Dieser Tag ist eine Zäsur für Europa und die Welt.“

„An diesem Morgen ist die Hoffnung vorbei“, erklärte Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. „Der Krieg ist Wirklichkeit. Männer, Frauen, Kinder sind unmittelbar bedroht.“

7:17 Uhr: Russischer UN-Botschafter: Moskau zielt auf die „machthabende Junta in Kiew“

 Die von Kreml-Chef Wladimir Putin verkündete „Militäroperation“ in der Ukraine zielt nach den Worten des russischen UN-Botschafters auf die Regierung in Kiew ab. Russland gehe „nicht gegen das ukrainische Volk vor, sondern gegen die Junta, die in Kiew an der Macht ist“, sagte Botschafter Wassili Nebensia auf einer Krisensitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Putin hatte die „Militäroperation“ in der Ukraine in der Nacht zum Donnerstag angekündigt, kurz darauf waren in mehreren ukrainischen Städten Explosionen zu hören.

7:10 Uhr: Kiew: Russischer Militäreinsatz hat „Zerstörung des ukrainischen Staates“ zum Ziel

 Der russische Großangriff auf die Ukraine hat nach Ansicht des Außenministeriums in Kiew die „Zerstörung des ukrainischen Staates“ zum Ziel. Russland wolle sich auch des ukrainischen Territoriums bemächtigen und „eine Besatzung“ installieren, erklärte das ukrainische Außenministerium am Donnerstag. Kiew rief die internationale Gemeinschaft auf, „sofort“ zu handeln, um mit einem „geeinten und starken“ Vorgehen die „Aggression“ gegen die Ukraine zu stoppen.

7:00 Uhr: Biden verurteilt russischen Angriff

 US-Präsident Joe Biden hat den „unprovozierten und ungerechtfertigten“ russischen Angriff auf die Ukraine in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verurteilt.

Er habe ihn soeben über die weiteren geplanten Maßnahmen gegen Russland von Seiten der USA und der westlichen Verbündeten unterrichtet, inklusive „harter Sanktionen“, erklärte Biden.

Dies werde er heute auch mit seinen Amtskollegen aus der Gruppe der sieben wichtigsten Wirtschaftsnationen besprechen, sagte Biden. Selenskyj habe ihn gebeten, die Staatenlenker aufzufordern, sich klar gegen Präsident Wladimir Putins „schamlose Aggression auszusprechen und dem ukrainischen Volk beizustehen“, erklärte Biden. „Wir werden der Ukraine und dem ukrainischen Volk weiter Hilfe und Unterstützung zukommen lassen“, erklärte Biden.

Biden hatte den von Russland „vorsätzlich“ begonnenen „Krieg“ zuvor bereits verurteilt und weitere Sanktionen angekündigt. Die USA und ihre Verbündeten würden Russland entschlossen dafür „zur Rechenschaft ziehen“, erklärte er.

Die USA, die EU und weitere Verbündete haben wegen Russlands Vorgehen in der Ukraine bereits Sanktionen verhängt. Biden hatte am Dienstag betont, bei den Strafmaßnahmen habe es sich nur um erste Sanktionen gehandelt, die deutlich ausgebaut würden, falls Russland in die Ukraine einmarschieren sollte.

6:30 Uhr: Krisensitzung der Nato in Brüssel

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine kommen die Nato-Botschafter am Donnerstagmorgen zu einer Dringlichkeitssitzung in Brüssel zusammen. Nach Angaben eines Vertreters des westlichen Verteidigungsbündnisses wollte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Anschluss gegen 12.30 Uhr (MEZ) eine Pressekonferenz abhalten. Stoltenberg hatte zuvor bereits den „rücksichtslosen und unprovozierten Angriff“ Russlands scharf verurteilt. Dieser „gefährdet das Leben zahlloser Zivilisten“.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in der Nacht eine „Militäroperation“ in der Ukraine angekündigt, kurz darauf begannen bereits die Angriffe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verhängte inzwischen das Kriegsrecht. (dpa/afp/dts/red)