Die Führung in Dänemark und Grönland wehrt sich gegen den Vorschlag der Trump-Regierung, Grönland zu übernehmen. Zuvor hatte US-Vizepräsident JD Vance das Gebiet besucht.

Jens-Frederik Nielsen, der neue Premierminister Grönlands, sagte am Freitag, 28. März, dass Vances Besuch einen „Mangel an Respekt“ signalisiere. Daher rief er zur politischen Einheit auf, um ausländische Einmischung zu bekämpfen. Nielsen sagte am selben Tag auf einer Pressekonferenz in Nuuk:

In einer Zeit, in der wir als Volk unter Druck stehen, müssen wir zusammenhalten.“

Vance kritisiert die dänische Regierung

Nielsen äußerte dies nur wenige Stunden, nachdem Vance eine Delegation zu einer Basis der U.S. Space Force in Grönland, einem autonomen Gebiet Dänemarks, geführt hatte. Vance warf der dänischen Führung vor, zu wenig in die Verteidigung zu investieren. Das habe seiner Aussage nach die Infiltration Chinas und Russlands in Amerika ermöglicht.

„Unsere Botschaft an Dänemark ist ganz einfach: Sie haben für die Menschen in Grönland keine gute Arbeit geleistet“, sagte Vance am Freitag auf der Pituffik-Raumfahrtbasis.

Weiter sagte der US-Vizepräsident: „Dänemark hat nicht Schritt gehalten und nicht die erforderlichen Ressourcen bereitgestellt, um diese Basis zu erhalten, unsere Truppen zu halten und meiner Meinung nach die Menschen in Grönland vor vielen sehr aggressiven Übergriffen aus Russland, China und anderen Nationen zu schützen.“

Vance erklärte abermals, dass die chinesischen und russischen Militärs die grönländischen Wasserstraßen nutzen, ohne Einzelheiten über die angeblichen Vorfälle zu nennen.

Die USA haben ihre eigenen Verteidigungsausgaben in der Arktis im Laufe der Jahrzehnte erheblich zurückgefahren, auch in Grönland. Zu diesem Zweck erklärte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen, dass die Vereinigten Staaten während des Kalten Krieges 17 Stützpunkte und mehr als 10.000 Soldaten in dem Gebiet unterhalten hätten, jetzt aber nur noch einen Stützpunkt mit etwa 200 Soldaten unterhielten.

Vereiste Beziehung

Dänemark investiert derzeit knapp 2 Milliarden Euro in die Modernisierung seiner militärischen Fähigkeiten in der Region. Rasmussen betonte auch den Wunsch, mehr Geld auszugeben. „[Vance] hat recht, dass wir nicht genug getan haben, aber ich fühle mich ein wenig provoziert, weil auch die Amerikaner nicht genug getan haben“, sagte Rasmussen.

In ähnlicher Weise sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, dass die Beurteilung der Trump-Regierung nicht angemessen sei. Sie stehe im Widerspruch zum Grundprinzip der engen Allianz, die die beiden Mächte seit mehr als 80 Jahren verbindet.

„Seit vielen Jahren stehen wir den Amerikanern in sehr schwierigen Situationen zur Seite“, sagte Frederiksen gegenüber BBC. „Daher ist es nicht angemessen, dass sich der Vizepräsident auf Dänemark bezieht.“ Dänemark habe seine Verteidigungsausgaben bereits erheblich erhöht. „Wir sind bereit, Tag und Nacht mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten“, fuhr sie fort. „Eine Zusammenarbeit, die auf den notwendigen internationalen Spielregeln basieren muss.“

Die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und Dänemark und Grönland kommt für die Vereinigten Staaten denkbar ungünstig. Denn US-Präsident Donald Trump ist bestrebt, Grönland zu annektieren. Trump hat mehrfach bekräftigt, das Gebiet unter US-Kontrolle bringen zu wollen. Ebenso hat er sich geweigert, den Einsatz militärischer Gewalt auszuschließen.

Zudem hat Trump gesagt, dass der Besitz Grönlands eine „absolute Notwendigkeit“ für die Aufrechterhaltung der internationalen Sicherheit sei. Vance teilte mit, dass die Kontrolle über die Bodenschätze Grönlands für die künftige Wirtschaft der USA von entscheidender Bedeutung sein werde.

Umfragen: Grönländer gegen US-Übernahme

Umfragen haben gezeigt, dass die Grönländer sich mit überwältigender Mehrheit dagegen aussprechen, Teil der Vereinigten Staaten zu werden. So wollen laut „Bloomberg“ 85 Prozent der grönländischen Bevölkerung nicht, dass die USA ihr Land übernehmen. Rund 6 Prozent würden Dänemark bevorzugen. Das Ergebnis ermittelte eine Verian-Umfrage, die die dänische Tageszeitung „Berlingske“ und die grönländischen Zeitung „Sermitsiag“ initiiert haben.

Der Besuch von Vance löste zudem einige der größten öffentlichen Demonstrationen in der Geschichte Grönlands aus. Die Demonstranten trugen Hüte oder Transparente, mit Sprüchen wie „Make America Go Away“ (Lass Amerika verschwinden) und „Yankees Go Home“ (Geht nach Hause, Yankees) schwenkten.

Qupanuk Olsen ist ein grönländischer Politiker der Pro-Unabhängigkeitspartei Naleraq. Im Gespräch mit BBC sagte er, dass Grönland das US-Interesse ernst nehme. „Wir haben Angst, wieder kolonisiert zu werden. Wir sind seit 300 Jahren eine Kolonie unter Dänemark, es fühlt sich immer noch so an“, teilte Olsen mit. „Jetzt interessiert sich ein anderer kolonisierender Staat für uns.“

Ebenso äußerte sich Troy Bouffard, ein Professor der Universität von Alaska, der sich auf arktische Sicherheit konzentriert. Er sagte zu BBC, dass Trump sich eher auf seinen Geschäftssinn stützt, um in der Region das zu erreichen, was er will, als auf Geopolitik oder Diplomatie.

Trotz der Widerstände der Staaten und der Ablehnung der Grönländer hält Trump an seinem Plan fest. „Wir werden Grönland bekommen. Ja, 100 Prozent“, sagte Trump NBC News in einem Telefoninterview am Samstag – einen Tag nach Vances Besuch auf der Insel. Trump fügte hinzu, dass es eine „gute Möglichkeit gibt, dass wir es ohne militärische Gewalt tun könnten“, aber dass „ich nichts vom Tisch nehme“.

