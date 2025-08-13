Größter russischer Geländegewinn in Ukraine binnen 24 Stunden seit einem Jahr

Die russischen Streitkräfte haben in der Ukraine den größten Geländegewinn binnen 24 Stunden seit mehr als einem Jahr erzielt. Wie die Auswertung von Daten des US-Instituts für Kriegsstudien (Institute for the Study of War) durch die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch ergab, übernahm oder beanspruchte die russische Armee im Laufe des Dienstags die Kontrolle über ein Gebiet von 110 Quadratkilometern. Seit Ende Mai 2024 hatte sie nicht mehr so viel Gelände innerhalb eines Tages eingenommen.

Die russischen Truppen in der Ukraine kamen zuletzt schneller voran als zuvor. Trotzdem brauchten sie in den vergangenen Monaten etwa fünf bis sechs Tage, um ein Gebiet dieser Größe zu erobern.

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Mittwoch zudem, dass die russischen Truppen zwei weitere Dörfer in der ostukrainischen Region Donezk eingenommen hätten. Die Ortschaften „Suworowo und Nikanoriwka (…) wurden befreit“, erklärte das Ministerium in Onlinenetzwerken. Die Dörfer liegen in der Nähe der ehemaligen Bergbaustadt Dobropillja, die von der ukrainischen Armee gehalten wird.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Dienstag, dass die russischen Truppen bis zu zehn Kilometer in der Nähe von Dobropillja vorgerückt seien. Die ukrainischen Streitkräfte würden sie jedoch bald „vernichten“.

Kiew ordnet Evakuierung von mehreren Dörfern in der Ostukraine an

Nach den jüngsten russischen Gebietsgewinnen in der Ostukraine hat der Gouverneur der Region Donezk die Evakuierung mehrerer Dörfer nahe der Frontlinie angeordnet.

Familien mit Kindern in rund einem Dutzend Ortschaften, darunter in dem kleinen Dorf Bilozerske, seien verpflichtet, ihre Häuser zu verlassen, erklärte Wadym Filaschkin am Mittwoch. Es befänden sich noch etwa 1150 Kinder in dem von dem Evakuierungsbefehl betroffenen Gebiet.

Rund 70 Prozent der russischen Vorstöße in der Ukraine in diesem Jahr erfolgten in der Region Donezk. Am 12. August kontrollierte oder beanspruchte sie 79 Prozent der Region für sich. Vor einem Jahr waren es 62 Prozent. Insgesamt hat Russland derzeit die vollständige oder Teil-Kontrolle über 19 Prozent des ukrainischen Territoriums.

Das Vorrücken der russischen Armee erfolgt kurz vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska am Freitag zu Beratungen über den Ukraine-Krieg. (afp/red)