Großbrand in Plastikfabrik nahe des Flughafens Bangkok – weitere Explosionen nicht ausgeschlossen

Feuerwehreinsatz in Bangkok am 5. Juli 2021. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images

Bei einer Explosion und einem Feuer in einer Plastikfabrik in Bangkok ist ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. 27 Menschen wurden nach Angaben der thailändischen Behörden am Montag verletzt, als es in der Fabrik der taiwanischen Firma Ming Dih Chemical aus zunächst ungeklärter Ursache zu einer Explosion kam.

Die riesige schwarze Rauchwolke über dem Fabrikgelände im Bezirk Bang Pli am Stadtrand von Bangkok war bis ins 35 Kilometer entfernte Stadtzentrum zu sehen. Die Fabrik liegt in der Nähe des internationalen Flughafens der thailändischen Hauptstadt.

Ein Umkreis von 500 Metern um die Fabrik wurde zur Gefahrenzone erklärt. Tausende Anwohner wurden über Lautsprechdurchsagen aufgefordert, aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen zu verlassen.

Nach Angaben der Behörden waren weitere Explosionen nicht ausgeschlossen. 500 Anwohner wurden bis zum Mittag (Ortszeit) in Notunterkünften untergebracht. (afp)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!