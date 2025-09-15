Großbritannien will NATO-Einsatz über Polen mit Kampfflugzeugen unterstützen

„Britische Kampfflugzeuge werden Luftverteidigungsmissionen über Polen fliegen, um Luftbedrohungen aus Russland, darunter Drohnen, entgegenzuwirken“, teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag mit. Die Flugzeuge würden ihre Einsätze über Polen „in den kommenden Tagen“ starten.

„Russlands rücksichtsloses Verhalten ist eine direkte Bedrohung für die europäische Sicherheit und eine Verletzung des internationalen Rechts“, erklärte der britische Premierminister Keir Starmer. Die eingesetzten Kampfflugzeuge seien nicht nur eine „Darstellung von Stärke, sie sind entscheidend in der Abschreckung von Aggression“ sowie der Sicherung des Nato-Luftraums und dem Schutz der nationalen Sicherheit Großbritanniens, betonte Starmer.

Vergangene Woche waren mindestens 19 russische Drohnen in den Luftraum des Nato-Mitglieds Polen eingedrungen, mehrere davon wurden abgeschossen. Polen und seine Verbündeten verurteilten den Vorfall als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche Militärbündnis.

Unter anderem Deutschland und Frankreich kündigten als Reaktion eine Verstärkung ihres Beitrags zur Luftverteidigung Polens entlang seiner Ostgrenze zur Ukraine und Belarus an, die NATO verkündete einen Einsatz zur Stärkung der NATO-Ostflanke. (afp/red)