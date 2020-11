GSA billigt Biden-Übergang – hat Trump noch eine Chance zu gewinnen?

US-Präsident Donald Trump hat bei dieser Präsidentschaftswahl mindestens zwei neue Rekorde aufgestellt. Aber kann Trump, mittels der Klagen, die Wahl noch umdrehen und für sich entscheiden?

Wussten Sie schon, dass US-Präsident Donald Trump bei dem gegenwärtigen Stand der Dinge, also ungeachtet eines vermeintlichen Wahlbetrugs. Trump bei dieser Präsidentschaftswahl mindestens zwei neue Rekorde aufgestellt hat?

Wenn die vorliegenden Auszählungs-Ergebnisse richtig sind, also selbst wenn bei der Auszählung nicht manipuliert wurde und dass die Dominion Wahlautomaten richtig gezählt haben – hat Donald Trump bei dieser Wahl nicht nur mehr Wählerstimmen erhalten, als jeder andere republikanische Präsident in der Geschichte Amerikas, nein, er hat auch mehr Wählerstimmen gewonnen als jeder andere amtierende Präsident vor ihm.

Wie die aktuellen Wahlergebnisse zeigen, hat Präsident Trump mehr als 73 Millionen Stimmen erhalten. Damit hat er nicht nur jeden republikanischen Präsidenten in der Geschichte übertroffen, er hat auch seinen eigenen Rekord von der Wahl in 2016 gebrochen – damals erhielt Trump etwas über 62 Millionen Stimmen.

Das ist also ein faktischer Zugewinn von mindestens 10 Millionen Wählerstimmen oder 8,5%. Zudem hat Trump mehr Wählerstimmen gewonnen, als jeder andere amtierende Präsident vor ihm in der Geschichte der USA. George W. Bush beispielsweise erreichte bei seiner Wiederwahl in 2004 62 Millionen Stimmen; der Demokrat Barack Obama erhielt knapp 66 Millionen Stimmen für seine Wiederwahl als US-Präsident im Jahr 2012; und Trump konnte in diesem Jahr – selbst wenn es keinen Betrug zugunsten Bidens gegeben hat – über 73 Millionen Stimmen auf sich vereinen. Somit gewann Trump weit mehr Stimmen als jeder andere amtierende Präsident in der Geschichte der USA.

Das ist besonders vor dem Hintergrund der Wahlprognosen der Medien und deren Berichterstattung, schon eine sehr erstaunliche Zahl. Dieses Ergebnis zeigt, die amerikanischen Wähler stehen zu großen Teilen hinter der Trump-Regierung und haben diese bestätigt. Ein altes chinesisches Sprichwort besagt: „Wer die Herzen des Volkes gewinnt, gewinnt die Welt“.

Die Wahlkampfauftritte von Joe Biden waren bekanntlich nur sehr spärlich besucht und so ist es allein von daher schon nicht verwunderlich, dass Umfragen zufolge rund 80% der Trump Wähler die Rechtmässigkeit der Wahlergebnisse in Frage stellen.

Die drei Fronten von Trumps Rechtsstreit

In unserer letzten Sendung hatten wir schon über die Mitteilung von Trumps Anwaltsteam am Abend des 22. November gesprochen, in der es hiess, dass Sidney Powell „weder ein Mitglied von Trumps Rechtsanwaltsteam ist noch die persönliche Anwältin von Präsident Trump“ sei.

Diese Meldung hat in den Medien hohe Wellen geschlagen. Das es sich bei diesem Schritt nicht um einen Dissens sondern vielmehr um eine strategische Entscheidung handelte, haben wir in der letzten Folge schon beleuchtet. Diesmal möchten wir uns anschauen, was für taktische Konsequenzen das Separieren von Powell und Trumps Anwaltsteam haben könnte: Zahlreichen Stimmen zufolge kämpft Präsident Trump seinen Rechtsstreit an drei verschiedenen Fronten.

Die erste Front besteht aus Klagen die sich gegen einzelne betrügerische Handlungen in den Bundesstaaten richten, die sich während der Wahl ereignet haben sollen. Der zweite Komplex besteht darin einen Wahlbetrug – der ja eine Verletzung der Verfassung darstellt – mit einer entsprechenden Klage bis vor den Obersten Gerichtshof zu bringen.

Der dritte Bereich betrifft eine ausländische Einmischung in die US-Wahlen, wozu Wahlsysteme wie Dominion, Smartmatic und SCYTL ebenso dazugehören, wie der nach der Wahl beschlagnahmte Server in Frankfurt am Main, den wir in einer früheren Episode schon erwähnten.

Der FISA-Act und Foreign Intelligence Surveillance Court

Als Reaktion auf die Untersuchungen einer ausländischen Einmischung in die US-Wahlen, wurde in den USA 1978 nach dem Watergate-Skandal unter Präsident Richard Nixon ein besonderes Gesetz erlassen. Es handelt sich um das Gesetz zur Überwachung der Auslandsaufklärung, auf Englisch der „Foreign Intelligence Surveillance Act“, oder kurz FISA.

Unter diesem Gesetz wird die US-Regierung dazu verpflichtet, die Genehmigung eines Gerichts einzuholen, sollte die Regierung aus Gründen der Nationalen Sicherheit eine elektronische Überwachung auf US-Territorium durchführen wollen – oder wenn sie den Auslandsgeheimdienst dazu beauftragen will, Informationen einer Person zu sammeln.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die zu observierende Person ein US-Bürger ist oder nicht.

Rudy Giuliani, der Anwalt von Präsident Trump, sagte am 15. November, dass er den FISA-Act aktivieren könnte, um eine ausländische Einmischung in die US-Wahl durch die Manipulation von Wahlsoftware zu untersuchen. Einige denken nun, Powell sei deswegen aus Trumps Anwaltsteam ausgeschieden.

Tatsächlich besteht der Hauptzweck des FISA-Gesetzes eigentlich darin, die Abhörtätigkeiten der staatlichen Geheimdienste einzuschränken.

Im Zusammenhang mit dem FISA-Gesetz wurde 1978 auch ein Gericht ins Leben gerufen das die Tätigkeit der Auslandgeheimdienste regeln soll. Das sogenannte FISC oder Foreign Intelligence Surveillance Court.

Die Trump-Regierung könnte nun die Genehmigung dieses Amerikanischen Auslands-Geheimdienst-Überwachungs-Gerichts, kurz FISC, beantragen, und damit das Justizministerium ermächtigen, eine direkte elektronische Überwachung durchzuführen, um Beweise zu sammeln.

Das FISC-Gericht verfügt über große Macht in den USA. Es verhandelt direkt über Fälle in Zusammenhang mit Spionage und der nationalen Sicherheit.

Ein Ergebnis einer Verhandlung vor diesem Gericht, wäre dann auch das Endergebnis eines Falles. Sollten also Beweise für eine ausländische Einmischung in das Wahlsystem der US-Wahl vor dieses Bundesgericht gebracht werden, würde es ein schnelles und effektives juristisches Verfahren geben. Dies wäre ein wesentlicher Schritt, den das Trump-Team tun könnte.

Nun gibt es Stimmen die glauben, Sydney Powell bereite sich darauf vor, vor das FISC-Gericht zu ziehen – anstelle des Rechtsteams von Präsident Trump.

Es heißt, Powell könnte eine Klage gegen Dominion und andere angeblich betrügerische Wahlsysteme vorbereiten, die sich mit Untersuchungen des US-Justizministeriums der Trump-Administration und anderer relevanter Abteilungen überschneiden könnte.

Wenn Sidney Powell von Trumps Team separiert ist kann sie unabhängig eine FISA Klage einbringen und die Trump Administration kann ihrerseits in ihren eigenen Klagen, unbeeinflusst davon, zügig voranschreiten.

Finanzielle Beziehung zwischen Sidney Powell und Trump-Team

Bisher haben wir zwei Bereiche der Klagen analysiert. Jetzt schauen wir noch einen dritten Punkt an, der die finanzielle Beziehung zwischen Sydney Powell und dem Trump-Team betrifft. – Die Spenden, die das Trump-Team für den Rechtsstreit sammelt, gelten als politischen Spenden, welche in den USA gesetzlich limitiert sind. Auch der Betrag, den man spenden darf, ist begrenzt.

Powell hat eine persönliche Spendenwebseite namens „Defending the Republic“. Die Seite beinhaltet kein Logo des Trump-Teams. Und ist auch nicht mit dem Team verbunden.

Das führte zur Verwirrung bei den Spendern. Sie wussten nicht mehr, ob ihr Geld dem Trump-Team zugute kam oder nicht.



Auf der anderen Seite steht eine rechtliche Frage, und das ist am wichtigsten. Die Spenden die an die Rechtsanwältin Powell, sind gemeinnützig – es sind also Spenden, die nur an eine gemeinnützige Organisation gehen können.

Diese Spenden können unabhängig für bestimmte Aktivitäten verwendet werden, sie dürfen aber in keiner Weise mit dem Team von Präsident Trump in Verbindung stehen.

Dazu postete der Sohn von General Flynn ein Statement auf dem sozialen Netzwerk Parler in dem er schrieb, dass die vom Trump-Team abgegebene Erklärung – in Bezug auf Powell – höchstwahrscheinlich der finanziellen Klarheit diente.

Nach Betrachtung dieser Interpretationen kann man also davon ausgehen, dass es gute Gründe für das Anwalts-Team von Donald Trump gibt, eine Erklärung über das Verhältnis der Beziehung zu Powell abzugeben.

Dadurch gewinnt Trump bei seinem Rechtsstreit indirekt mehr finanzielle Unterstützung, zudem wird Powell zu einer mächtigen externen Hilfe für Trumps Rechtsteam. So gesehen ist die von Trumps Anwälten abgegebene Erklärung für die Konservativen eher eine gute Nachricht!

Steht Dominion in Beziehung zum Kommunistischen-China?

Kommen wir nun zu neuen Indizien, die dafür sprechen, dass der Anbieter der Wahlmaschinen, Dominion in Beziehung zum Kommunistischen-China stehen könnte. Und zwar befindet sich eine Subdomäne von Dominion in China.

Auf dem Twitter-Kanal eines Internet Researchers und Hackers mit Namen 321C heißt es, dass eine Subdomain von Dominion in China liege, und das würde einen Verdacht erhärten den die Anwältin Sidney Powell äusserte.

Am 18. November veröffentlichte dieser Nutzer die Nachverfolgung der „Domain-Name Server Records“ der Dominion-Domain mit Namen dominionvotingSYSTEMS.com.

Der User stellte fest, dass sich eine der Subdomains in der Stadt Quanzhou in China befindet. Nicht nur das, er verfolgte die Subdomain auch zu einem Ort in Hongkong namens Power Line Data Center.

Die Website des Unternehmens verwendet vereinfachte chinesische Schriftzeichen, nicht die traditionellen chinesischen Langzeichen, die üblicherweise von Hongkongern verwendet werden.

Es wird also vermutet, dass es sich um ein Unternehmen handelt, das vom chinesischen Festland in Hongkong betrieben wird.

In ihrer letzten Erklärung führte Powell auch „Hongkong“ als einen der Orte auf, in denen die Wahl manipuliert worden sein soll. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich auf die Menschen in Hongkong bezog. Es ist viel mehr anzunehmen, dass sie das politische Gefüge der Kommunistischen Partei Chinas in Hongkong meinte.

Dies sind die neuesten Informationen über die Verbindung zwischen Dominion und der Kommunistischen Partei Chinas. Selbst CNN berichtete in einer Dokumentation vom August 2017, dass das Wahlsystem von Dominion ernsthafte Schwachstellen aufweist und leicht zu hacken sei.

Fünf Bezirksgerichte in 4 Schlüsselstaaten bekommen konservative Richter

Schauen wir uns als nächstes auf den Stand und die Chancen der Gerichtsverfahren in den USA an.

Während immer mehr Zeugen auftreten und vereidigte Aussagen für einen Wahlbetrug eingereicht werden, sind auch einige der neuesten Entwicklungen – in Bezug auf das US-Rechtssystem – günstig für Präsident Trump. Zum Beispiel werden, seit der Einführung der Bundesgerichtsbarkeit im Jahre 1789, die Richter des Obersten Gerichtshofs der USA verschiedenen Gerichts-Bezirken zugewiesen, um Notfallanträge zu bearbeiten.

Letzte Woche stimmten die neun Richter des Obersten US-Gerichtshofs dafür, die Neu-Besetzungen der jeweiligen Landesgerichts-Bezirke zu bestätigen. Ab Freitag übernehmen sie die Rechtsangelegenheiten ihres neu zugeordneten Bezirksgerichts, wobei die Richter alle 13 US-Gerichts-Bezirke abdecken.

Diese neue Besetzung ist nun für Trumps Rechtsstreit günstig. In vier von sechs umkämpften Staaten in denen Trumps-Team Prozesse anstrengt sind nun konservative Richter zuständig.

Michigan: Zuständiger Ausschuss bestätigt Joe Biden offiziell als Sieger

Am Montag, dem 23. November, gab es aber auch eine Nachricht die nicht so positiv für Präsident Trump für seinen Rechtsstreit in Michigan war.

Der für die Bestätigung der Wahlergebnisse zuständige staatliche Ausschuss von Michigan (State Board of Canvassers) bestätigte Joe Biden offiziell als Sieger in Michigan und vergab damit die 16 Wahlmänner-Stimmen des Bundesstaates an den früheren Vize-Präsidenten.

Vier Personen, zwei Demokraten und zwei Republikaner, nahmen normalerweise an der Abstimmung des Ausschusses teil.

Einer der Republikaner stimmte im Einvernehmen mit zwei anderen Demokraten mit der Begründung ab, dass er nach dem Gesetz des Bundesstaates verpflichtet sei, gemäß den aktuellen Ergebnisse abzustimmen, und dass er kein Recht auf eine Überprüfung oder Verschiebung der Abstimmung habe.

Ein anderer Republikaner, Norm Shinkle, war jedoch der Ansicht, dass in Michigan und besonders in größten Stadt des Staates, Detroit, zu viel Betrugsfälle vorlägen. Deshalb wollte er die Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigen und entschied, sich der Stimme zu enthalten.

Am Ende stimmte Michigan also mit 3:0, ab um Biden als Sieger zu bestätigen.

Michigan mit seinen 16 Wahlmännern ist kritisch für das Ergebnis der Wahl, und demnächst könnten auch weitere Staaten, die sich inmitten juristischer Auseinandersetzungen befinden, die Wahlergebnisse bestätigen. Darunter Pennsylvania mit 20 Wahlstimmen und Arizona mit 11 Wahlstimmen, und so weiter. Wenn das Team von Präsident Trump die Bestätigung der Wahlergebnisse dieser Staaten vor Gericht nicht verhindern kann, wird ein Rechtsstreit sehr schwierig werden.

Ist es möglich, das Wahlergebnis nach Bestätigung in den Staaten noch umzudrehen?

Die Frage ist also: Wenn diese Staaten, so wie Michigan, die Wahlergebnisse trotzt unterstellter Manipulation bestätigen würden, hat Präsident Trump dann noch eine Chance die Wahl zu gewinnen?

Theoretisch ja.

Es gibt für Präsident Trump noch den Weg über den Supreme Court. Die Richter des Obersten Gerichts könnten sich auch auf die Verfassung berufen, um das Ergebnis der Zertifizierung in Michigan in Frage zu stellen. Doch wenn der Oberste Gerichtshof dies täte, müsste er eine Reihe von Bundesgesetzen auf verschiedenen Ebenen aufheben, was eine große Herausforderung darstellen würde.

Gibt es neben dem Supreme Court noch andere Wege?

Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass der Senat die Zertifizierung eines Staates aus vernünftigen Gründen aufheben könnte. Dazu müsste die Republikanische Partei ihre Mehrheit im nächsten Kongress aufrechterhalten, was nach den Ergebnissen des derzeitigen Senatswahlkampfes vielversprechend aussieht.

Wenn die Zertifizierung eines Staates vom Senat aufgehoben wird und eine ausreichende Anzahl von Wahlstimmen aus diesem Grund ungültig gemacht wird und weder Präsident Trump noch Biden die Schwelle von 270 Wahlstimmen für das Amt des Präsidenten erreichen, tritt ein anderes Szenario ein.

Also selbst wenn sich andere Bundesstaaten ihre Wahlergebnissen bestätigt haben, bedeutet das noch nicht, dass die Chancen eines Wahlsieges von Präsident Trump am Ende sind. Aber der Druck auf Trump durch die Gesamtsituation und die öffentliche Meinung wird dadurch natürlich größer.

Nach der Zertifizierung von Michigan zum Beispiel hat die General Services Administration oder kurz GSA der Vereinigten Staaten am 23. November einen Brief an Biden geschickt, um den Übergangsprozess einzuleiten, was mit dieser Entwicklung zusammenhängen könnte.

Infolgedessen können dem Biden-Team auch Ressourcen für den Übergang zur Verfügung gestellt werden, einschließlich 6,3 Millionen Dollar an Übergangsgeldern bis zum 11. Dezember und 1 Million Dollar zum Aufbau einer neuen Verwaltung.

GSA billigt Biden-Übergang; Trump akzeptiert, gibt aber nicht auf

Emily Murphy, die Verantwortliche der GSA, schrieb einen Brief an Biden, in dem sie sehr deutlich machte, dass die GSA nicht entschieden hat, dass Biden der gewählte Präsident ist, weil es aufgrund des derzeitigen Rechtsstreitverfahrens und der Kontroversen um die Wahl keinen erklärten Sieger gibt.

Die GSA entscheidet nicht über den Ausgang der Wahl, sondern stellt während des Übergangsprozesses im Einklang mit den verfassungs- und bundesrechtlichen Vorgaben Ressourcen und Dienstleistungen zur Verfügung.

Wie Sie wissen, wählt oder bestätigt der GSA-Administrator nicht den Gewinner einer Präsidentschaftswahl. Stattdessen ist die Rolle des GSA-Administrators im Rahmen des Gesetzes äußerst eng gefasst: Er stellt Ressourcen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Präsidentschaftsübergang zur Verfügung…,“ so Murphy.

Da Murphy sich zuvor geweigert hatte, Joe Biden Übergangsressourcen zur Verfügung zu stellen, schrieb sie, dass sie, ihre Mitarbeiter und ihre Familie online, telefonisch und in Briefen bedroht worden waren, „um sie zu zwingen, diese Entscheidung vorzeitig zu treffen“.

Sie sagte, sie habe auch unter Druck ihre Meinung nicht geändert, Biden nicht voreilig als Sieger anzuerkennen. Aber der präsidiale Übergangsprozess muss, so will es das Gesetz, jetzt beginnen, und so bleibt ihr nichts anderes übrig, als diesen Brief zu schreiben, um Biden zu informieren, dass er den Übergang einleiten soll.

Ich habe oline, telefonisch und per Post Drohungen erhalten, die sich gegen meine Sicherheit, meine Familie, meine Mitarbeiter und sogar meine Haustiere richteten, um mich zu zwingen, diese Entscheidung vorzeitig zu treffen,“ berichtete Murphy.

Präsident Trump twitterte ebenfalls in dieser Sache. Er verstand Murphys Situation und dankte ihr für ihre Standhaftigkeit. Trump sagte, dass er auch sein Verwaltungsteam informiert habe, den Übergangsprozess mit Biden im Interesse der US-Nation zu beginnen. Er sagte aber auch, dass sein Rechtsstreit noch andauere, dass die verschiedenen Wahlbetrugsfälle massiv seien, und er wiederholte, dass er glaube, dass er gewinnen werde!

Ich möchte Emily Murphy von der GSA für ihren unerschütterlichen Einsatz und ihre Loyalität gegenüber unserem Land danken. Sie ist schikaniert, bedroht und missbraucht worden – und ich möchte nicht, dass ihr, ihrer Familie oder den Mitarbeitern der GSA so etwas passiert. Unser Fall geht weiter, wir werden das Gute weiterführen…“

Soviel für heute. Ich hoffe wir konnten mit dieser Episode wieder etwas mehr Licht ins Dunkel – dieser wirklich einzigartigen US-Wahl – bringen.

