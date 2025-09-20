Logo Epoch Times

vor 34 Minuten

Berliner CDU bestätigt Regierenden Bürgermeister Wegner als Parteichef

vor 39 Minuten

Linke in Baden-Württemberg wählt Kommunalpolitikerin Bohnen auf Spitzenplatz

vor 44 Minuten

US-Regierung verfügt neue Beschränkungen für Zugang von Harvard zu Bundesmitteln

vor einer Stunde

Fitch stuft Bonität Italiens herauf - Meloni sieht Sparkurs bestätigt

vor 2 Stunden

Selenskyj kündigt Treffen mit Trump am Rande der UN-Generaldebatte an

vor 2 Stunden

UN-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten

vor 2 Stunden

„O’zapft is“ - Münchens Oberbürgermeister Reiter eröffnet 190. Oktoberfest

vor 3 Stunden

„ESC kein Tribunal“: Kulturstaatsminister Weimer kritisiert Israel-Boykott

vor 4 Stunden

FDP-Politiker Johannes Vogel wechselt zur Lufthansa

vor 4 Stunden

Wiedereröffnung der Notre-Dame-Türme in Paris

Logo Epoch Times
„Die schlimmste Stufe von Tod und Zerstörung”

Guterres prangert die Lage im Gazastreifen als „entsetzlich“ an

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Lage im Gazastreifen als „entsetzlich“ angeprangert. Das Leiden der palästinensischen Bevölkerung könne nicht beschrieben werden, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

top-article-image

UN-Generalsekretär Guterres beklagt das Leid im Gaza-Streifen. (Archivbild)

Foto: Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpaf

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Lage im Gazastreifen als „entsetzlich“ angeprangert. Dies sei „die schlimmste Stufe von Tod und Zerstörung“, die er in seiner Zeit als Generalsekretär und wahrscheinlich in seinem Leben gesehen habe, sagte er am Freitag in einem Interview der Nachrichtenagentur AFP.
Das Leiden der palästinensischen Bevölkerung könne nicht beschrieben werden – „Hungersnot, völliger Mangel an wirksamer Gesundheitsversorgung, Menschen, die ohne angemessene Unterkünfte in riesigen Ballungsgebieten leben“, betonte Guterres.
Mehr dazu

Mehr Staaten für palästinensischen Staat

Israel hatte zu Beginn der Woche seine angekündigte Bodenoffensive in der Stadt Gaza begonnen. Am Freitag sperrte die israelische Armee einen Fluchtkorridor in der Stadt und rief die Bewohner zur Flucht in den Süden über eine Alternativroute auf. Dabei erklärte die Armee, dass sie im Zuge ihrer Offensive „beispiellose Gewalt“ anwende. Israels Bodenoffensive löste international Kritik aus.
Bereits vor Beginn der Offensive in der Stadt Gaza hatten mehrere Staaten die Anerkennung eines palästinensischen Staats angekündigt. Israel hat Berichten zufolge mit der Annektion des Westjordanlands gedroht, sollten westliche Staaten ihre Pläne für die Anerkennung eines palästinensischen Staats umsetzen. Guterres betonte vor diesem Hintergrund: „Wir sollten uns nicht durch die Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen eingeschüchtert fühlen.“
Frankreich sowie neun weitere Länder wollen am Montag bei der UN-Generalversammlung in New York einen palästinensischen Staat anerkennen. Nach Angaben aus Paris haben neben Frankreich auch Großbritannien, Kanada, Belgien, Luxemburg, Australien, Portugal, Malta, Andorra und San Marino den Palästinensern einen solchen Schritt in Aussicht gestellt.  (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.