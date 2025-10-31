Halloween-Party im Weißen Haus: Trump und First Lady verteilen Süßes und Saures an Kinder

Süßes und Saures im Weißen Haus: Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump begrüßten am Donnerstag (30. Oktober) während einer Veranstaltung Halloween-Süßigkeiten. Eine Schlange von Kindern und Jugendlichen fand sich in Begleitung ihrer Eltern auf dem Gelände des Amts- und Wohnsitzes Trumps. Dort empfingen sie der Präsident und seine Frau, um Schokoriegel zu verteilen und Autogramme zu geben.

Trumps letzte Feier war im Pandemiejahr 2020

Unter den Gästen waren Familien von Militärangehörigen, Mitarbeiter von Strafverfolgungsbehörden sowie Pflege- und Adoptivfamilien und Verwaltungsbeamte mit Kindern.

Die Mädchen und Jungen aller Altersgruppen waren als Dinosaurier, Astronauten und Prinzessinnen verkleidet. Vereinzelt nahmen sich der Präsident und die First Lady Zeit, um mit ihren Gästen zu plaudern. Auf dem Rasen am südlichen Teil des Weißen Hauses sowie dem dazugehörigen Portikus waren Kürbislaternen und andere Halloween-Dekorationen aufgestellt. Aus Lautsprechern ertönte eine Auswahl gruseliger Halloween–Musik.

Der erste Präsident und die erste First Lady, die Halloween im Weißen Haus feierten, waren Präsident Dwight D. Eisenhower (1890 – 1969) und seine Frau Mamie Eisenhower (1896 – 1979). Der Republikaner mit deutschen Vorfahren war von 1953 bis 1961 der 34. Präsident der Vereinigten Staaten. Zum Empfang im Jahre 1958 hatte die First Lady den Speisesaal (State Dining Room) mit Skeletten, die an Wandleuchten hingen, Kürbislaternen und getrockneten Maiskolben dekoriert.

Die diesjährige Veranstaltung stand in starkem Kontrast zu Trumps letzter Halloween-Feier im Weißen Haus. 2020, inmitten der COVID-19-Pandemie, trugen die Kinder und ihre Begleiter Masken. Außerdem galten Abstandsregeln.

Feier im Anschluss an Marathon–Reise durch Asien

Moderne Halloween-Feierlichkeiten im Weißen Haus sind seit den 1960er Jahren Tradition, als sie Präsident John F. Kennedy (1917 -1963) und seine Frau Jackie Kennedy (1929 – 1994) ins Leben gerufen. Das Weißes Haus wurde als „Camelot“ bezeichnet wurde, was die Wahrnehmung der jungen First Family durch die Amerikaner widerspiegelte.

Fotos der Kinder des Paares, die in ihren Halloween-Kostümen ins Oval Office stürmten, waren sehr beliebt und spiegelten wider, dass die immer beliebter werdenden modernen Halloween-Feierlichkeiten – einschließlich Süßigkeiten, Kostümen und „Süßes oder Saures“ – zum ersten Mal im Weißen Haus stattfanden.

Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump feiern Halloween am 30. Oktober 2025 im Weißen Haus. Foto: Madalina Kilroy/The Epoch Times

Seither heißen Präsidenten und First Ladys die „Süßes oder Saures“-Sammler auf dem Gelände des Weißen Hauses willkommen. Auch private Halloween-Partys für Mitarbeiter und geladene Gäste fanden dort schon statt.

Erst kurz vor der diesjährigen Halloween-Feier war Trump von einer Marathon-Reise durch Südostasien zurückgekehrt.

Wöhrend seiner Reise traf er sich mit verschiedenen Staatschefs, darunter der japanische Premierminister Sanae Takaichi und der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung. Außerdem führte er Handelsgespräche mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping.