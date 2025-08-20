Hamas führt großangelegten Angriff auf israelische Soldaten im Gazastreifen aus

Bei einem Angriff der radikalislamischen Hamas auf israelische Soldaten im Gazastreifen sind nach israelischen Angaben mindestens zehn Hamas-Kämpfer getötet worden.

Am Mittwoch gegen 9.00 Uhr (Ortszeit, 8:00 Uhr MESZ) seien „mehr als 15 Terroristen aus mehreren Ausgängen eines Tunnels“ nahe eines Militärvorpostens im Süden von Chan Junis gekommen, erklärte die israelische Armee am Mittwoch. Dabei seien „zehn Terroristen“ getötet worden. Ein israelischer Soldat sei schwer verwundet, zwei weitere leicht verletzt worden.

Die Hamas-Kämpfer hätten einen „kombinierten Angriff mit Schusswaffen und Panzerabwehrraketen“ auf den Posten ausgeführt, erklärte die Armee weiter. Mehrere Angreifer seien im Nahkampf und durch Luftangriffe getötet worden. Acht weitere Angreifer konnten sich demnach in den Tunnel zurückziehen. „Der Vorfall ist noch nicht beendet“, fügte die Armee hinzu. Die geflüchteten Kämpfer würden „lokalisiert und eliminiert“.

Hamas-Kämpfer: Israelischer „Panzerkommandant“ getötet

Laut dem israelischen Militärjournalisten Doron Kadoch handelt es sich um einen „außergewöhnlichen“ Angriff seit Beginn des Krieges im Gazastreifen. Nach Angaben des israelischen Senders „Channel 12“ zielte der großangelegte Angriff darauf ab, israelische Soldaten als Geiseln zu entführen.

Die Al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, bekannte sich zu dem Angriff: Am Morgen hätten Kämpfer „einen Überfall auf eine neu eingerichtete feindliche Stellung südöstlich von Chan Junis“ verübt, teilten die Brigaden in einer Erklärung mit. Dabei sei ein israelischer „Panzerkommandant“ getötet worden.

Zudem habe sich einer der Brigadenkämpfer „inmitten der israelischen Soldaten in die Luft gesprengt“ und dabei „Tote und Verwundete hinterlassen“. Verluste in den eigenen Reihen wurden nicht genannt.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP dementierte ein Sprecher der israelischen Streitkräfte die Behauptung der Brigaden hinsichtlich eines Selbstmordanschlags. (afp/red)