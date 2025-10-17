Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Eurojackpot geknackt: 70 Millionen Euro gehen nach Hessen

vor 2 Stunden

Bundeswehr beteiligt sich an Friedenssicherung in Israel

vor 2 Stunden

Trump: Ukraine wird Tomahawks „hoffentlich“ gar nicht erst brauchen

vor 3 Stunden

Epstein-Affäre: Prinz Andrew gibt Titel und Ehren auf

vor 3 Stunden

Gericht: Russland muss Yukos-Aktionären 50 Milliarden zahlen

vor 3 Stunden

Klimaschutz-Paket für die Schifffahrt vorerst gescheitert

vor 4 Stunden

VW-Konzernchef Blume soll als Porsche-Chef abgelöst werden - Leiters folgt nach

vor 5 Stunden

Prognose: Klinikausgaben steigen 2026 trotz Sparpaket auf Rekordhoch

vor 6 Stunden

Bundesbankchef Nagel: Goldreserven bleiben in den USA

vor 6 Stunden

Britische Medienaufsicht sanktioniert BBC wegen „irreführender“ Gaza-Dokumentation

Logo Epoch Times
Gaza-Krieg

Hamas kündigt Übergabe einer weiteren toten Geisel an

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas will nach eigenen Angaben am Freitagabend die sterblichen Überreste einer weiteren israelischen Geisel übergeben.

top-article-image

Übergabe der Hamas-Geiseln im Gazastreifen (Archivbild).

Foto: Abed Rahim Khatib/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der bewaffnete Hamas-Arm Essedin-al-Kassam-Brigaden kündigte in einer Erklärung an, die Leiche einer Geisel, die im Laufe des Tages im Gazastreifen geborgen worden sei, um 23.00 Uhr (Ortszeit, 22.00 Uhr MESZ) zu übergeben.
Laut dem von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Waffenruhe-Abkommen mit Israel hätte die Hamas neben den 20 überlebenden Geiseln auch alle 28 toten Geiseln bereits am vergangenen Montag an Israel überstellen müssen. Bisher wurden jedoch nur neun Leichen von am 7. Oktober 2023 verschleppten Menschen zurückgegeben.
Mehr dazu
Die israelische Regierung drohte der Hamas deshalb mit der Wiederaufnahme der Kämpfe im Gazastreifen. Die Essedin-al-Kassam-Brigaden erklärten dagegen, die Hamas habe ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen „erfüllt“. Für die Bergung der verbliebenen Leichen benötige die Hamas „spezielle Ausrüstung“.
Inzwischen hat die Türkei 81 Spezialisten in die Region entsandt, die bei der Suche nach den Leichen in den Trümmern im Gazastreifen und bei der Bergung der sterblichen Überreste helfen sollen. Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad wartete das Team am Freitag allerdings noch in Ägypten auf grünes Licht aus Israel.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.