Gaza-Krieg

Hamas kündigt Übergabe von drei weiteren toten Geiseln an

Die islamistische Hamas hat angekündigt, die Leichen von drei weiteren israelischen Geiseln an Israel zu übergeben.

top-article-image

Hamas kündigt Übergabe von drei weiteren toten Geiseln an (Archivbild).

Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Redaktion
Die islamistische Hamas hat die Übergabe der Leichen von drei weiteren israelischen Geiseln an Israel angekündigt. Die laut Hamas am Sonntag in einem Tunnel im südlichen Gazastreifen gefundenen Leichen von drei toten israelischen Soldaten sollten am Abend um 19.00 Uhr MEZ übergeben werden, erklärte die Palästinenserorganisation im Onlinedienst Telegram.
Die islamistische Hamas hat bislang die Leichen von 17 Geiseln übergeben. Im Zuge eines von US-Präsident Donald Trump vermittelten Waffenruheabkommens hätte die Palästinenserorganisation neben den letzten 20 noch lebenden Geiseln eigentlich bereits auch alle 28 bislang noch im Gazastreifen festgehaltenen toten Geiseln an Israel übergeben sollen.
Zwischen Israel und der Hamas gilt seit dem 10. Oktober eine Waffenruhe. Sie trat rund zwei Jahre nach dem Überfall der Islamisten-Organisation und ihrer Verbündeten auf Israel und dem Beginn des dadurch ausgelösten Krieges im Gazastreifen in Kraft.(afp/red)

