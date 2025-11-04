Hamas kündigt Übergabe weiterer toter Geisel an Israel an

Die radikalislamische Hamas hat für Dienstagabend die Übergabe der sterblichen Überreste einer weiteren Geisel an Israel angekündigt. Der Leichnam eines „Gefangenen“ sei im Viertel Schudschaja im Osten der Stadt Gaza geborgen worden, erklärten die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Sie würden die Leiche um 20.00 Uhr (Ortszeit, 19.00 Uhr MESZ) übergeben.

Die islamistische Hamas hatte bislang die Leichen von 20 Geiseln überstellt. Im Zuge eines von US-Präsident Donald Trump vermittelten Waffenruheabkommens hätte die Palästinenserorganisation neben den letzten 20 noch lebenden Geiseln eigentlich auch längst alle toten Geiseln an Israel übergeben sollen.

Nach Darstellung der Hamas verläuft die Rückgabe der Leichen schleppend, weil diese unter den Kriegsruinen im Gazastreifen nur schwer zu lokalisieren seien. Die islamistische Organisation rief Vermittler und das Rote Kreuz bereits mehrfach auf, Ausrüstung und Personal zum Aufspüren der Leichen zur Verfügung zu stellen.

Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gilt seit dem 10. Oktober. Sie trat rund zwei Jahre nach dem Überfall der Islamisten-Organisation und ihrer Verbündeten auf Israel und dem Beginn des dadurch ausgelösten Krieges im Gazastreifen in Kraft.(afp/red)