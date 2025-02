Hamas lässt zwei weitere Geiseln frei

Die radikalislamische Terrororganisation Hamas hat im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens mit Israel zwei weitere Geiseln freigelassen. Averu Mengistu und der österreichisch-israelische Doppelstaatler Tal Schoham seien in Israel eingetroffen, hieß es am Samstag aus israelischen Sicherheitskreisen.

Die beiden Männer waren zuvor in Rafah im Süden des Gazastreifens an das Rote Kreuz übergeben worden, das sie dann mit einem Konvoi aus der Stadt wegbrachte.

Das Rote Kreuz übergab die Geiseln im Anschluss an die israelische Armee im Gazastreifen, wie diese mitteilte. Vor der Übergabe an das Rote Kreuz waren Schoham und Mengistu auf einer Bühne in Rafah von maskierten Hamas vorgeführt worden.

Für den Verlauf des Samstags ist die Freilassung vier weiterer Geiseln geplant. Nach Angaben des Forums der Geiselfamilien sollen Elija Cohen, Omer Schem Tov, Omer Wenkert und Hischam al-Sajed freikommen.

Al-Sajed und Mengistu befinden sich bereits seit vielen Jahren in der Gewalt der Hamas. Die anderen vier Geiseln, die am Samstag bereits freikamen oder noch freigelassen werden sollen, waren am 7. Oktober 2023 während des Hamas-Großangriffs auf Israel verschleppt worden. (afp)