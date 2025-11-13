Logo Epoch Times

Staatsanwaltschaft Heilbronn lässt Stuttgarter Kollegen durchsuchen

Rechte Mehrheit im EU-Parlament stimmt für Lockerungen im Lieferkettengesetz

Bereinigungssitzung: Haushaltslücke 2027 sinkt um 22 Milliarden Euro

Fritz Vahrenholt: Der Flop von Belem

VW und Rivian starten Wintertests neuer Fahrzeug-Architektur

Supermarkt testet Arzttermine zwischen Käse und Kasse

Zahl der Insolvenzen steigt im Oktober deutlich

Verdacht auf Lebensmittelvergiftung - Auch Mutter gestorben

Nach Angriffen in Karibik: Pentagon kündigt Militäroperation an

Nach Milliarden-Strafe: Google macht Zusagen an die EU-Kommission

Noch drei Geiselleichen

Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen

Das Rote Kreuz nimmt im Gazastreifen erneut einen Sarg mit sterblichen Überresten entgegen. Den Islamisten zufolge soll es sich um die Leiche einer israelischen Geisel handeln.

Die Hamas übergab im Gazastreifen einen Sarg an das Rote Kreuz, in dem sich die sterblichen Überreste einer Geisel befinden sollen. (Archivbild)

Foto: Yousef Al Zanoun/AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen eine weitere Leiche an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Nach Angaben der Hamas soll es sich um die sterblichen Überreste einer aus Israel entführten Geisel handeln.
Die IKRK-Mitarbeiter seien mit einem Sarg auf dem Weg zu Vertretern der israelischen Armee, teilte das israelische Militär mit. In einem forensischen Institut in Tel Aviv muss anschließend die Identität geklärt werden.
Vor der Übergabe befanden sich noch vier tote Geiseln in Gaza, darunter ein aus Israel entführter Ausländer. Die Hamas hatte am Donnerstag erklärt, dass sie die Leiche am selben Tag in Chan Junis im südlichen Gazastreifen gefunden habe.
Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt. Für jede israelische Geisel, deren sterbliche Überreste freigegeben werden, muss Israel laut der Vereinbarung die sterblichen Überreste 15 gestorbener Bewohner Gazas übergeben. (dpa/red)

