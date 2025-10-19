Logo Epoch Times

vor 26 Minuten

Verteidigungsminister Pistorius setzt auf Island, Kanada und Großbritannien

vor einer Stunde

Brasilien: Ihr zahlt, wir lassen den Regenwald stehen

vor einer Stunde

Vorstandsgehälter börsennotierter Unternehmen gesunken - fast nur für Frauen

vor 2 Stunden

Flughafen München läuft wieder normal

vor 2 Stunden

Bessere Bahnhöfe: Bahnchefin kündigt „kompletten Neuanfang“ an

vor 3 Stunden

Fast jeder Dritte lehnt Wehrdienst-Auslosung ab - Was will Pistorius?

vor 3 Stunden

Katar: Afghanistan und Pakistan einigen sich auf „sofortige“ Waffenruhe

vor 4 Stunden

USA versenken Drogen-U-Boot - zwei Tote

vor 4 Stunden

Warum der Queen-Gitarrist sich ständig verspielt

vor 4 Stunden

US-Außenministerium warnt vor geplantem Hamas-Angriff

Logo Epoch Times
Naher Osten

Hamas widerspricht US-Vorwürfen zu geplantem Angriff

Das US-Außenministerium warnt vor einem Angriff der Hamas auf Zivilisten in Gaza. Die Terrororganisation spricht von „haltlosen Behauptungen“. Das sei israelische Propaganda.

top-article-image

Das US-Außenministerium warnte vor einem „unmittelbar bevorstehenden“ geplanten Angriff der Hamas auf palästinensische Zivilisten.

Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat Vorwürfe der USA zurückgewiesen, denen zufolge sie einen Angriff auf palästinensische Zivilisten im Gazastreifen plane. Es handele sich um „haltlose Behauptungen“, die im Einklang mit israelischer Propaganda stünden, hieß es in einer Mitteilung der Hamas.
Das US-Außenministerium hatte vor einem „unmittelbar bevorstehenden“ geplanten Angriff der Hamas auf palästinensische Zivilisten gewarnt. Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über „glaubwürdige Berichte“ informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, so das Ministerium.
Mehr dazu
Es hatte nach Inkrafttreten der Waffenruhe am 10. Oktober und dem Rückzug der israelischen Truppen aus knapp der Hälfte des Küstenstreifens öffentliche Hinrichtungen von palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen durch die Hamas gegeben.

Zusammenstöße zwischen Hamas und Clans

In der Hamas-Mitteilung wurde Israel vorgeworfen, es habe „kriminelle Banden“ im Gazastreifen unterstützt, die Morde, Entführungen, den Diebstahl von Hilfstransporten und Überfälle auf palästinensische Zivilisten verübt hätten.
Es hatte zuletzt mehrfach Berichte gegeben über gewaltsame Zusammenstöße zwischen der Hamas und rivalisierenden Clans im Gazastreifen, die sich der Hamas-Herrschaft widersetzten.
Israel beobachtet mit Sorge den Versuch der Hamas, ihre Kontrolle des Gebiets beizubehalten. Die im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung vorgesehene Niederlegung der Waffen lehnt die Hamas ab. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.