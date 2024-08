Harris-Team: Zwei Fernsehdebatten mit Trump vor der Wahl

US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris wird nach Angaben ihres Wahlkampfteams zwei Fernsehduelle mit ihrem Rivalen Donald Trump vor der Wahl im November austragen. Neben der bereits in der vergangenen Woche vereinbarten Debatte am 10. September werde es im Oktober ein zweites TV-Duell geben, kündigte das Harris-Team am Donnerstag an.

Ein genaues Datum für die zweite Debatte wurde zunächst nicht genannt. Es soll den Angaben des Harris-Teams zufolge aber nach dem TV-Duell zwischen Harris‘ Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz und Trumps Vizekandidaten J.D. Vance stattfinden. Dieses ist für den 1. Oktober angesetzt, wie bereits zuvor am Donnerstag der diese Debatte übertragende Sender CBS bekanntgegeben hatte.

„Die Debatte über Debatten ist vorbei“, erklärte das Harris-Team. Die Trump-Kampagne habe den Vorschlag des Harris-Teams akzeptiert, insgesamt drei TV-Duelle auszutragen – zwei der Präsidentschaftskandidaten und eines der Vize-Kandidaten.

Von Trumps Wahlkampfteam lag allerdings zunächst keine Stellungnahme zu den Debatten-Ankündigungen des Harris-Teams vor. Der ehemalige US-Präsident hatte ursprünglich drei TV-Duelle mit Harris vorgeschlagen, die alle im September stattfinden sollten. Zudem hatte Vance am Donnerstag vorgeschlagen, neben dem bereits vereinbarten Duell mit Walz am 1. Oktober eine weitere Debatte mit seinem Gegenpart zu führen, die bereits im September stattfinden solle.

Nachdem der 81-jährige Präsident Joe Biden angesichts der Debatte um seine geistige Fitness am 21. Juli seinen Verzicht auf die Kandidatur erklärt hatte, war Harris Anfang August in einer elektronischen Abstimmung zur neuen Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei gekürt worden. Nächste Woche findet in Chicago ein viertägiger Parteitag der Demokraten statt, bei dem Harris‘ Kandidatur zelebriert worden soll. (afp/red)