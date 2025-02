Ausland Regierung will etwa 50 Milliarden Euro einsparen

Haushalt 2025: Droht Frankreich der nächste Sturz? Erneut Misstrauensantrag angekündigt

Frankreich will am Mittwoch über den Haushalt 2025 abstimmen – möglicherweise stolpert auch Premier François Bayrou. Im Dezember 2024 brachte ein Misstrauensvotum nach der Abstimmung die Regierung von Michel Barnier zu Fall. Die linke Opposition kündigte bereits an, erneut einen Misstrauensantrag einzureichen.