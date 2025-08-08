Logo Epoch Times

vor 2 Stunden

Ukraine ordnet Evakuierung 19 weiterer Ortschaften in der Region Donezk an

vor 3 Stunden

Medien: Trump will Militär gegen lateinamerikanische Drogenkartelle einsetzen

vor 4 Stunden

Kenia: Mindestens 21 Tote bei schwerem Busunglück

vor 4 Stunden

Austausch beim Angeln: Vance und Lammy zu Gesprächen in Südengland zusammengetroffen

vor 5 Stunden

Vor Treffen mit Trump: Putin spricht mit China und Indien

vor 6 Stunden

Israels Gaza-Plan: Merz-Regierung verhängt erstmals Sanktionen gegen Israel

vor 7 Stunden

Linke kritisiert teure Autobahntoiletten und will Raststätten verstaatlichen

vor 8 Stunden

OpenAI-Chef: Sich nicht alles von KI diktieren lassen

vor 9 Stunden

Bericht: US-Zoll auf Goldbarren geplant – Goldpreis steigt auf neues Rekordhoch

vor 9 Stunden

Verbaucherzentrale warnt vor Abzocke mit QR-Codes und gefälschten Webseiten

Logo Epoch Times
Ausländer ohne Papiere

Heimatschutzministerin: Eine Million Menschen ohne Papiere haben die USA verlassen

Laut dem US-Heimatschutzministerium haben seit Januar über eine Million Menschen ohne Papiere die Vereinigten Staaten verlassen. Es sei das erste Mal in der Geschichte dieser Nation, dass ein solches Maß an Grenzsicherheit erreicht worden sei.

top-article-image

Mehr als 1.000 Einwanderern stehen an einem Bearbeitungszentrum der US-Grenzpatrouille an, nachdem sie den Rio Grande von Mexiko aus in Eagle Pass, Texas, am 18. Dezember 2023 überquert haben.

Foto: John Moore/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump haben laut Heimatschutzministerium über eine Millionen Menschen ohne Papiere die Vereinigten Staaten verlassen.
Tausende Einwanderer hätten sich mithilfe einer vom Ministerium entwickelten App „selbst abgeschoben“, während Hunderttausende freiwillig ausgereist seien, erklärte Heimatschutzministerin Kristi Noem am Freitag vor Journalisten in Chicago. Seit Januar seien außerdem Hunderttausende „illegale ausländische Kriminelle“ festgenommen worden.

Das erste Mal in der Geschichte

Insgesamt seien somit „seit dem Amtsantritt dieser Regierung am 20. Januar mehr als eine Million Menschen in ihre Heimat zurückgekehrt“, betonte Noem. Es handele sich um „das erste Mal in der Geschichte dieser Nation, dass ein solches Maß an Grenzsicherheit“ erreicht worden sei.
Nach Angaben der Grenzpolizei wurden im Juni 9309 Migranten beim illegalen Grenzübertritt aus Mexiko festgenommen. Im Vorjahr waren es im gleichen Monat im Vergleich dazu 130.415.
Noems Ministerium hatte vergangene Woche eine scharfe Werbekampagne in Onlinediensten gestartet, um 10.000 Beamte für die US-Einwanderungsbehörde ICE zu rekrutieren.
Nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) leben rund 11 Millionen Einwanderer ohne Papiere in den USA, die meisten davon aus Lateinamerika. Insgesamt leben demnach rund 41 Millionen Einwanderer in den Vereinigten Staaten.
Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, hart gegen Einwanderer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis vorgehen zu wollen und Millionen Ausländer ohne Papiere abzuschieben. Seit seinem Amtsantritt nehmen vermummte ICE-Beamte bei Razzien im ganzen Land Einwanderer fest. Das Vorgehen des US-Präsidenten ist dabei höchst umstritten. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.