Herbstferien in Moskau um eine Woche verlängert – Ausgangssperre gilt nach wie vor

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin hat die Herbstferien wegen vermehrter positiver Corona-Testergebnisse um eine Woche verlängert. Die Schulferien gingen nun vom 5. bis 18. Oktober, teilte Sobjanin am Dienstag mit. Er riet den Familien, die Zeit zu Hause oder auf ihren Datschen auf dem Land zu verbringen.

Die Schüler rief der Bürgermeister der russischen Hauptstadt auf, statt in den Einkaufszentren herumzuhängen in den Höfen ihrer Wohnblocks zu bleiben oder die nächstgelegenen Parks aufzusuchen.

Ausgangssperre gilt bereits seit einer Woche

Bereits in der vergangenen Woche hatte das Moskauer Stadtoberhaupt eine weitgehende Ausgangssperre verhängt und die Arbeitgeber aufgerufen, ihren Angestellten die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen.

Wie andere Großstädte in Europa kämpft auch Moskau mit einer zweiten Corona-Welle. Am Dienstag meldeten die Behörden Russland-weit 8232 neue positive Testfälle binnen 24 Stunden, darunter 2300 in der Hauptstadt.

Anfang September waren es noch knapp 5000, davon 625 in Moskau. Bis heute haben sich offiziellen Angaben zufolge rund 1,17 Millionen Menschen in Russland mit dem Virus angesteckt, mehr als 20.540 starben mit einer Infektion. (afp/nh)

