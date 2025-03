Ausland Vorbereitung für nächste UN-Klimakonferenz

Vertreter aus rund 40 Staaten beginnen Petersberger Klimadialog

In Berlin treffen sich hochrangige Vertreter zur Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz in Brasilien. Außenministerin Baerbock erklärt: „Wer Klimaschutz in diesen unruhigen Zeiten als teuer, lästig oder überflüssig abtut, der kann nicht rechnen".