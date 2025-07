Höchste Alarmstufe in Katalonien wegen drohender Unwetter

Wegen drohender Unwetter haben die spanischen Behörden in weiten Teilen von Katalonien die höchste Alarmstufe ausgerufen. Der Zugverkehr in der beliebten Urlaubsregion im Nordosten Spaniens wurde am Samstag eingestellt. Laut dem Wetterdienst drohten unter anderem in der Nähe von Barcelona und in der Provinz Tarragona am Abend bis zu 90 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde.

Die Situation sei „außergewöhnlich“, warnte der Wetterdienst. Die drohenden massiven Regenfälle könnten zu Überschwemmungen führen; die Einwohner sollten unbedingt die Anweisungen der Behörden befolgen.

Im vergangenen Oktober hatten sintflutartige Regenfälle – eine gut bekannte Wetterlage, die auf deutsch „Kalter Tropfen heißt“ – in der östlichen Provinz Valencia verheerende Überschwemmungen ausgelöst, 225 Menschen kamen ums Leben. Ob es sich meteorologisch erneut um eine klassische „Gota Fría“ (DANA; Depresión Aislada en Niveles Altos) handelt, ist bisher nicht eindeutig.

Noch ein „Kalter Tropfen“?

Insbesondere im westlichen Mittelmeerraum und insbesondere im Herbst tritt der „Kalte Tropfen“ auf. Das Wetterphänomen oft für heftige Unwetter. Er entsteht, wenn kalte Luft in der Höhe auf das noch warme Mittelmeer trifft und sich atlantische Tiefausläufer mit feuchtkalter Luft über das warme Mittelmeer schieben.

Es ist ein Höhentief in der oberen Troposphäre, das sich von der nördlichen Höhenströmung abkoppelt und als isolierter „Tropfen“ kalter Luft südwärts wandert. Der Wetterdienst Aemet sprach von einem „historischen Unwetter“, dem schlimmsten solcher Art in diesem Jahrhundert in der Region Valencia.

Der „Gota Fría“ kann extreme Niederschlagsmengen in kurzer Zeit bringen, in der Vergangenheit wurden Regenmengen von bis zu 400 Liter pro Quadratmeter gemessen. Gewitter, Überschwemmungen, Erdrutsche sind typische Begleiter. Zudem begünstigen bestimmte geografische Faktoren, wie die Pyrenäen als nördliche Begrenzung die Unwettern. (afp/red)