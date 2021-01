„Höflicher Protest“: Zehntausende Gastronomen in Italien brechen Corona-Lockdown

In Italien sollen bis zu 50.000 Gastronomen aus Protest gegen Lockdown-Maßnahmen ihre Betriebe geöffnet haben. Die Regierung hatte zuvor die Restriktionen für die Branche verschärft, obwohl Wissenschaftler die Hygienekonzepte für ausreichend hielten.

Bis zu 50.000 Gastronomen sollen sich am Wochenende an einer landesweiten Protestaktion gegen die Corona-Politik der Regierung und Lockdown-Maßnahmen gegen die Branche beteiligt haben. In mehreren Städten öffneten Restaurants und Gäste fanden sich zum Feiern ein, häufig auch ohne Masken zu tragen und Abstandsvorgaben einzuhalten.

Wie Augenzeugen berichten, tauchten zwar an einzelnen Orten Sicherheitsbeamte auf. Insgesamt hätten jedoch die Ressourcen der Polizei und Ordnungsämter nicht ausgereicht, um alle Übertretungen von Corona-Vorschriften zu registrieren.

Kurz vor Weihnachten hatte Italien ein neues dreistufiges Konzept für Restriktionen eingeführt, das auf die Höhe der Infektionsraten in den jeweiligen Regionen abstellte. Je nach Kategorie sollten Cafés und Restaurants dazu verpflichtet werden, in den Takeaway-Betrieb umzuschalten oder gänzlich zu schließen.

Unzutreffende Angaben der Regierung über Wissenschafts-Empfehlung

Die Gastronomen empfanden das Vorgehen als willkürlich und forderten fairere und berechenbarere Vorgaben. Sie verwiesen auf die umfassenden Hygienekonzepte, die sie bereits seit Mai des Vorjahres entwickelt hatten. Was aus ihrer Sicht das Fass endgültig zum Überlaufen brachte, war, dass der Wissenschaftlich-technische Beirat der Regierung, das Comitato Tecnico Scientifico (CTS), die im Mai veranlassten Maßnahmen für ausreichend erachtete, um der Eindämmung der Pandemie gegenzusteuern.

Ministerpräsident Giuseppe Conte und Gesundheitsminister Roberto Speranza hatten hingegen erklärt, „die Wissenschaft“ lege die von ihnen jüngst veranlassten Verschärfungen nahe. Ein Protokoll des CTS vom Oktober des Vorjahres, über das die Zeitung „Il Tempo“ berichtet, lässt jedoch erkennen, dass dem nicht so war. Der Beirat hatte vielmehr erklärt, es würden strengere Kontrollen der bestehenden Regelungen und Konzepte ausreichen.

„Strengere Kontrollen würden reichen“

Im Text des CTS-Protokolls vom 17. Oktober hieß es wörtlich: „Was die Gastronomie betrifft, weist das CTS auf die strikte Einhaltung und Kontrolle der bereits mehrfach genannten, derzeit geltenden Vorschriften hin (z. B. Abstand, Verhinderung von Menschenansammlungen, Verwendungspflicht von Masken in Geschäften und Restaurants). Es empfiehlt sich eine Intensivierung der Überwachungs- und Strafverfolgungsmaßnahmen, die in noch stärkerem Maße transparent kommuniziert werden müssen – etwa in Form einer Verpflichtung zur Anbringung eines Hinweises zur maximalen Anzahl von Kunden, die sich zeitgleich in den Geschäften aufhalten dürfen. Das CTS schlägt eine Anpassung jener Beschränkungen, die bereits mit Blick auf die maximale Anzahl an Besuchern im häuslichen Kontext gelten, an die Höchstzahl der erlaubten Gäste an einem Restauranttisch vor.“

Diese Vorschläge des CTS wurden jedoch nicht umgesetzt, stattdessen verschärfte die Regierung die Regeln.

Drei Provinzen in Italien in strengster Lockdown-Stufe

Die Beteiligten an den Protesten sprechen von „zivilem Ungehorsam“, einige nennen es einen „höflichen Protest“. Die Regierung ändere Woche für Woche die Regeln. Man würde es ja noch verstehen, wenn es einen gleichermaßen für alle geltenden, einheitlichen Lockdown gäbe wie im März des Vorjahres. Andere Unternehmen dürften jedoch ihre Geschäfte öffnen.

Rom, Mailand und Turin gehörten zu den Hochburgen des Protests. Gastwirte erklärten, sie seien sich dessen bewusst, dass sie eine Geldbuße riskierten. Sie würden ihre Betriebe dennoch geöffnet halten. „Es ist einfach unmöglich, so weiterzumachen wie bisher“, erklärte Armando Minotti gegenüber „Euronews“.

In Turin wurde einer Restaurantbetreiberin die fünftägige komplette Schließung ihres Betriebes vorgeschrieben, nachdem sie im Zuge der Proteste entgegen der „Takeaway-Only“-Regel in der Region Gästen ihr Abendessen an den Tisch serviert hatte. Derzeit fallen fünf italienische Regionen in die niedrigste Restriktionsstufe, in 13 wird von mittlerem Risiko ausgegangen, in der Lombardei, in Südtirol und auf Sizilien gelten seit Sonntag wieder die strengsten Lockdown-Regeln.

Proteste gegen Lockdown auch in Polen und den Niederlanden

Auch in Polen gibt es eine Protestaktion, im Zuge derer Gastwirte in den Gebirgsregionen des Landes eine Woche lang ihre Betriebe entgegen geltenden Lockdown-Regeln öffnen wollen. Initiator der Aktion „Veto der Hochländer“ ist Sebastian Pitoa, er hat Staatspräsident Andrzej Duda zum Skifahren eingeladen, damit dieser sich selbst davon überzeugen könne, dass die reale Lage in den Skigebieten die Restriktionen nicht rechtfertige.

Pitoa zufolge haben sich mehrere hundert Unternehmer bereiterklärt, bei der Aktion mitzumachen, die am vergangenen Sonntag (17.1.) begonnen hatte. Man betreibe keinen „Aufstand gegen die Regierung“, erklärte der Aktivist. „Wir behaupten nur die Rechtsordnung der Republik Polen. Wir haben ein unveräußerliches Recht auf ein normales Leben und wollen normal leben und arbeiten.“

Bereits Anfang des Jahres hatten auch Gastwirte in den Niederlanden angekündigt, ihre Betriebe öffnen zu wollen, sollte der Lockdown nicht bis Mitte Januar enden. Jüngst würde eine Verlängerung bis 9. Februar angekündigt. Ob es zu der Protestaktion kommen wird, ist noch nicht bekannt. Am Wochenende kam es jedoch bereits zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, als in Amsterdam mehrere tausend Personen gegen die Einschränkungen protestiert hatten.