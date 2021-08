Hunderte afghanische Soldaten ergeben sich den Taliban nahe Kundus

Nahe der von den radikalislamischen Taliban eroberten Stadt Kundus haben hunderte afghanische Sicherheitskräfte vor den Islamisten kapituliert. Soldaten, Polizisten und Kämpfer hätten sich „mitsamt ihrer militärischen Ausrüstung“ den Taliban ergeben, sagte Amruddin Wali, ein Mitglied des Provinzrates von Kundus, am Mittwoch. Zuvor hatten die Taliban Faisabad und damit die neunte Provinzhauptstadt binnen einer Woche erobert.

Faisabad in der Provinz Badachschan, in der bis 2012 Bundeswehrsoldaten stationiert waren, befindet sich nach Angaben eines örtlichen Abgeordneten nun in den Händen der Miliz. Seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen im Mai haben die Taliban weite Teile des Landes eingenommen. Die Extremisten kontrollieren nun zudem mehr als ein Viertel der Provinzhauptstädte des Landes.

Die Stadt Kundus, ebenfalls rund ein Jahrzehnt lang ein wichtiger Stützpunkt der Bundeswehr, war bereits am Sonntag an die Taliban gefallen. Die afghanischen Sicherheitskräfte, die sich nun den Taliban ergaben, hatten sich zunächst auf das Flughafengelände außerhalb von Kundus zurückgezogen.

1/2 After the Afghan city of #Kunduz was almost completely captured by the Taliban this morning, they set fire to market stalls to terrorise the local population. In the last 3 days, 4 provincial capitals were captured by the T.ban.#AfghanistanNotSafe pic.twitter.com/25LPFLSSis

— DunyaCollective (@DunyaCollective) August 8, 2021