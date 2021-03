„Freiheit für Dänemark“: Hunderte in Kopenhagen demonstrieren gegen Corona-Restriktionen

Demonstranten versammelten sich auch am 12. März 2021 vor dem Gebäude des Stadtgerichts in Kopenhagen, wo eine 30-jährige Frau und Mutter von zwei Kindern wegen Anstiftung zur Gewalt während einer Rede zu Beginn der Anti-Lockdown-Proteste am 9. Januar 2021 zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Foto: PHILIP DAVALI/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images