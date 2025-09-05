Razzia: Hunderte Südkoreaner im US-Bundesstaat Georgia festgenommen - Südkorea besorgt

Bei einer großangelegten Razzia der US-Einwanderungsbehörde ICE sind hunderte Südkoreaner im Bundesstaat Georgia festgenommen worden. Auf dem „Gelände einer Batteriefabrik eines (südkoreanischen) Unternehmens in Georgia“ seien „mehrere südkoreanische Staatsangehörige“ am Donnerstag (Ortszeit) in Gewahrsam genommen worden, sagte Südkoreas Außenamtssprecher Lee Jae Woong vor Journalisten in Seoul. Es handele sich um rund 300 Festnahmen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen.

Die Razzia habe am Standort einer im Bau befindlichen Batteriefabrik der südkoreanischen Unternehmen Hyundai und LG in Georgia stattgefunden, teilte die US-Behörde für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe im Onlinedienst X mit. Dabei seien rund 450 „illegale Ausländer“ festgenommen worden.

Südkorea entsendet diplomatisches Personal

Laut Außenamtssprecher Lee wurde diplomatisches Personal zum Standort entsandt. Zudem sei die US-Botschaft in Seoul über „unsere Besorgnis und unser Bedauern“ in Kenntnis gesetzt worden.

„Die wirtschaftlichen Aktivitäten unserer Investoren und die gesetzmäßigen Rechte und Interessen unserer Staatsangehörigen dürfen im Rahmen der US-Strafverfolgung nicht ungerechtfertigt verletzt werden“, fügte Lee hinzu.

Hyundai und LG investieren Milliarden in Batteriefabrik

Südkorea, die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens, ist ein wichtiger Automobil- und Elektronikhersteller mit mehreren Werken in den Vereinigten Staaten. Die größten Unternehmen, darunter der Autobauer Hyundai und der Technologieriese LG, haben Milliarden Dollar in den Aufbau neuer Fabriken in den USA investiert.

Im Juli hatte Seoul Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar zugesagt, um Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump zu entschärfen. Die südkoreanischen Investitionen seien „ein klarer Beweis dafür, dass Zölle sehr gut funktionieren“, erklärte Trump damals.

Es werde „die Situation genau beobachten“, erklärte das Unternehmen LG gegenüber AFP. „Wir werden vollständig mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten“, fügte das Unternehmen hinzu. Dabei habe die Gewährleistung der „Sicherheit und des Wohlergehens unserer Mitarbeiter und Partner“ oberste Priorität.

Das Unternehmen Hyundai gab auf AFP-Nachfrage keine Stellungnahme zu der Razzia ab.

Trump will hart gegen illegale Einwanderer vorgehen

Nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) leben rund elf Millionen Einwanderer ohne Papiere in den USA, die meisten davon aus Lateinamerika. Insgesamt leben demnach rund 41 Millionen Einwanderer in den Vereinigten Staaten.

Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, hart gegen Einwanderer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis vorgehen zu wollen und Millionen Ausländer ohne Papiere abzuschieben. Seit seinem Amtsantritt nehmen vermummte ICE-Beamte bei Razzien im ganzen Land Einwanderer fest. Das Vorgehen des US-Präsidenten ist dabei höchst umstritten. (afp/red)