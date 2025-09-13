„Ich werde dein Vermächtnis niemals sterben lassen“: Charlie Kirks Witwe hält öffentliche Rede

Am 12. September, zwei Tage nach der Ermordung ihres Mannes, wandte sich Charlie Kirks Frau Erika erstmals an die Öffentlichkeit.

An dieser Stelle wird ein Video von Youtube angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um das Video anzusehen. Marketing-Cookies zustimmen

In einer live in den sozialen Medien gestreamten Rede bezeichnete sie Kirk als Märtyrer und sagte, die für seine Ermordung verantwortlichen Täter „haben keine Ahnung, was sie getan haben“. „Sie haben Charlie getötet, weil er eine Botschaft des Patriotismus, des Glaubens und der barmherzigen Liebe Gottes verkündet hat“, sagte sie.

„Wenn sie bisher dachten, dass die Mission meines Mannes schon beeindruckend war, dann haben sie noch keine Ahnung“, fügte sie mit veränderter Stimme hinzu. „Sie haben keine Ahnung, was sie gerade in diesem ganzen Land und dieser Welt ausgelöst haben. Sie haben keine Ahnung, welches Feuer sie in dieser Ehefrau entfacht haben.“

Erika stand auf einem Podium, auf dem „Möge Charlie in die barmherzigen Arme Jesu, unseres liebenden Erlösers, aufgenommen werden“ geschrieben stand. Neben ihr stand der Schreibtisch, von dem aus ihr Mann „The Charlie Kirk Show“ moderierte. Auf dem Tisch standen eine „47“-Kappe und ein Stofftier.

„Mein Herz ist bei allen Mitarbeitern meines Mannes, die einen Freund und Mentor verloren haben“, sagte sie. Als sie seinen Stuhl berührte, schien Erika zu weinen. Sie sprach darüber, wie sehr ihr Mann seine Arbeit geliebt hatte.

Sie sagte, Kirk sei „der perfekte Vater“ und „perfekte Ehemann“ gewesen. Sie fügte hinzu, dass Kirk „wollte, dass jeder durch die Liebe und Freude, die das Großziehen einer Familie mit sich bringt, den Himmel auf die Erde bringt“.

Charlie Kirk leitete die konservative Organisation „Turning Point USA“, die Niederlassungen an verschiedenen Universitäten unterhält. Erika betonte, dass die Mission ihres Mannes nicht enden werde und ermutigte die Menschen, sich der Organisation anzuschließen.

„Ich werde niemals zulassen, dass dein Vermächtnis in Vergessenheit gerät”, sagte sie und fügte hinzu: „Ich werde ‚Turning Point USA‘ zur größten Organisation machen, die dieses Land je gesehen hat.”

Erikas Rede erfolgte nur zwei Tage, nachdem ihr Mann bei einer von ihm auf dem Campus der Utah Valley University in Orem, Utah, organisierten Veranstaltung erschossen worden war. Sein Tod löste eine Welle der Unterstützung aus und verstärkte die wachsende Besorgnis über politische Gewalt in den Vereinigten Staaten. Kirk bleibt in den sozialen Medien wegen seines christlichen Glaubens und seines Engagements für zivile Diskussionen und Debatten in Erinnerung.

US-Präsident Donald Trump gab Kirks Tod am 10. September bekannt und kündigte an, ihm posthum die höchste zivile Auszeichnung der Vereinigten Staaten, die „Presidential Medal of Freedom“, zu verleihen. Kirk hinterlässt seine Frau und zwei kleine Kinder.

„Was sagt man einer Dreijährigen?“, fragte Erika und erzählte, dass ihre Tochter gefragt habe, wo ihr Vater sei.

In ihrer Rede dankte Erika sowohl Trump als auch Vizepräsident J.D. Vance, der am 11. September dabei half, Kirks Sarg zu begleiten. Sie fügte hinzu, dass Kirk den Präsidenten liebte und wusste, dass der Präsident ihn ebenfalls liebte.

Am 12. September gaben die US-Behörden bekannt, dass der 22-jährige Tyler Robinson als mutmaßlicher Mörder festgenommen wurde. Während einer Pressekonferenz erklärte der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, die Behörden hätten einen Hinweis erhalten, demzufolge Robinson das Attentat gestanden oder angedeutet habe.

„Unsere Welt ist voller Böses, aber unser Gott … ist so gut”, sagte Erika. Später in ihrer Rede sagte sie: „Unser Kampf ist nicht nur ein politischer. Er ist vor allem ein spiritueller Kampf. […] Der spirituelle Kampf ist spürbar.“