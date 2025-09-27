Logo Epoch Times

Eine Festnahme

Illegale Zigarettenfabrik in Italien ausgehoben - 500 Millionen Euro Steuern hinterzogen

300 Millionen Zigaretten zum Vertrieb in der EU: Südlich von Rom wird unter der Erde eine Anlage entdeckt, mit der mutmaßlich mehr als eine halbe Milliarde Euro Steuern hinterzogen wurden.

top-article-image

In Italien wurde eine riesige illegale Zigarettenfabrik ausgehoben. (Archivbild)

Foto: Christoph Sator/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Italien hat die Polizei eine illegale Fabrik mit 300 Millionen Zigaretten ausgehoben, die auch fürs europäische Ausland bestimmt waren.

50 Millionen Euro beschlagnahmt

Die unterirdische Anlage, die sich unter einem vermeintlich leerstehenden Logistikzentrum verbarg, wurde in der Nähe von Cassino entdeckt, etwa zwei Autostunden südlich von Rom.
Es gab eine Festnahme. Zugleich wurden Vermögenswerte von mehr als 50 Millionen Euro beschlagnahmt.
Den Ermittlungen zufolge wurden mit der illegalen Fabrik mehr als eine halbe Milliarde Steuern hinterzogen. Die illegalen Einnahmen bezifferte die Polizei auf schätzungsweise 130 Millionen.
Der Eingang zu der Fabrik war versteckt. Unter der Erde befanden sich neben Lagern und Produktionshallen auch Schlaf- und Wohnräume für 18 Beschäftigte samt Küche und Bädern.
Der Polizei zufolge liefen pro Tag mehr als sieben Millionen Zigaretten vom Band.
Nach Angaben der Behörden ist dies die größte illegale Zigarettenfabrik, die jemals in Italien entdeckt wurde. Die Zigaretten seien sowohl in Italien als auch im EU-Ausland vertrieben worden, hieß es. Neben der Festnahme gab es auch Strafanzeigen gegen mehrere Verdächtige. (dpa/red)

