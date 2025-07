Immer mehr Unternehmen klagen über Zahlungsverzug – Anstieg um 22 Prozent

Immer mehr Unternehmen klagen über Zahlungsverzug von Geschäftspartnern. „Der Anteil betroffener Unternehmen ist das vierte Jahr in Folge gestiegen, von 59 Prozent im Jahr 2021 auf 81 Prozent im Jahr 2025“, erklärte der Kreditversicherer Coface am Mittwoch.

Besonders der Transportsektor leidet demnach unter einer deutlich verschlechterten Zahlungsmoral, während es in der Automobilbranche wieder bergauf ging.

Der Coface-Untersuchung zufolge berichteten neun von zehn Transportunternehmen von Zahlungsverzug – ein Anstieg von 22 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.

„Die Transportbranche leidet unter der Rezession des Verarbeitenden Gewerbes und den schwachen Handelsdaten, erklärte Christiane von Berg von Coface. „Weniger Aufträge für die Industrie bedeuten auch eine schlechtere Situation der Logistikkunden.“

Automobilbranche zahlt „etwas pünktlicher“

In der Automobilbranche sank der Anteil der Unternehmen, die länger als vereinbart auf ihr Geld warten müssen, von 88 Prozent auf 76 Prozent. Es hätten sich „Bereinigungseffekte“ bemerkbar gemacht, erklärte von Berg: „Hier gab es in der Vergangenheit eine höhere Anzahl an Insolvenzen, die verbleibenden Unternehmen zahlen nun etwas pünktlicher.“

Die durchschnittliche Dauer von Zahlungsverzögerungen in der Coface-Erhebung stieg um einen Tag auf knapp 32. Überdurchschnittlich lang lassen sich säumige Schuldner demnach in der Baubranche Zeit (40 Tage), in der Metallbranche sind es im Schnitt nur 25 Tage. Zwölf Prozent der befragten Unternehmen sind von extrem langen Verzögerungen betroffen, die zudem zwei Prozent oder mehr ihres Jahresumsatzes ausmachen.

„Das Problem ist, dass unserer Erfahrung nach rund 80 Prozent solcher Rechnungen nie bezahlt werden“, erklärte von Berg. „Sie können die Liquidität gefährden, zum Geschäftsrisiko werden und letztlich zur Insolvenz führen.“

Im internationalen Vergleich setzten deutsche Unternehmen vergleichsweise kurze Zahlungsfristen – im Schnitt 32 Tage. Nach Daten von Coface sind es in Polen 46 Tage, in Frankreich 51 Tage und in China sogar 76 Tage.

Der Kreditversicherer hat für die Studie nach eigenen Angaben im Mai und Juni 847 Unternehmen „aus mehr als zwölf breit gefächerten Branchen“ befragt. (afp/red)