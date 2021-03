In Missbrauchsskandal beschuldigter US-Turntrainer nimmt sich das Leben

Der Trainer der US-amerikanischen Frauengymnastikmannschaft, John Geddert, feiert mit dem Rest der Mannschaft, nachdem die USA am 31. Juli 2012 in der 02 North Greenwich Arena in London Gold in der Frauenmannschaft des Kunstturnenwettbewerbs der Olympischen Spiele in London gewonnen hatten. Foto: - / AFP über Getty Images