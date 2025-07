Indien: An Anschlag auf Touristen in Kaschmir beteiligte Angreifer getötet

Indische Regierungstruppen und Krankenwagen, die die Leichen von Touristen transportieren – getötet bei einem Angriff von Bewaffneten in Srinagar, Indien, am 23. April 2025. Bewaffnete Kämpfer hatten auf der Baisaran-Wiese in der Nähe von Pahalgam, einem beliebten Touristenziel im indisch verwalteten Kaschmir, das Feuer auf eine Gruppe von Besuchern eröffnet.

Foto: Yawar Nazir/Getty Images