Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Wehrbeauftragter will Pflichtdienst für Frauen und Männer - auch in Blaulichtorganisationen

vor 40 Minuten

Jeder 3. Erwerbstätige geht in den nächsten 15 Jahren ins Rente

vor einer Stunde

Behörden warnen vor nicht bestelltem Saatgut im Briefkasten - „Gefahr für unsere Natur”

vor 2 Stunden

Trump: US-Weltraumkommando zieht nach Alabama um

vor 2 Stunden

Freihandelsabkommen mit Mercosur: EU-Kommission beginnt Ratifizierungsprozess

vor 2 Stunden

Windkraftausbau bleibt in Europa hinter Erwartungen

vor 2 Stunden

Strompaket im Kabinett - spüren Verbraucher Entlastungen?

vor 3 Stunden

Google muss Chrome und Android nicht verkaufen

vor 4 Stunden

Regierung will Hürden für Betriebsrenten senken

vor 4 Stunden

Ein Plan fürs zweite Halbjahr: Fünf Baustellen der Koalition

Logo Epoch Times
Panzer in den Straßen

Indonesien: Mindestens 10 Tote und 900 Verletzte bei Protesten

In Indonesien gehen die Proteste weiter. Bisher kamen mindestens 10 Menschen dabei ums Leben, 20 werden vermisst. Organisation fordern die Regierung auf, eine unabhängige Untersuchung dazu einzuleiten.

top-article-image

Ein militärisches Panzerfahrzeug in Jakarta am 1. September 2025.

Foto: Aditya Irawan/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 3 Min.

Lesedauer: 3 Min.

Seit Beginn der heftigen Proteste gegen die Regierung in Indonesien sind nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation mindestens zehn Menschen getötet worden.
Es gebe Anzeichen dafür, dass einige der Todesopfer durch „übermäßige Gewaltanwendung durch die Behörden“ getötet worden seien, sagte die Leiterin der indonesischen Menschenrechtskommission Komnas-HAM, Anis Hidayah, zu afp.
Nach Angaben der Organisation wurden mehr als 900 weitere Menschen verletzt und Tausende festgenommen.

Soldaten der indonesischen Armee versammeln sich am 1. September 2025 vor dem Parlamentsgebäude in Jakarta.

Foto: Bay Ismoyo/AFP via Getty Images

Es gibt aus vielen Regionen keine Daten

Die Todesfälle wurden demnach in den Bezirken Groß-Jakarta, Makassar, Zentraljava und Papua registriert. Aus vielen Regionen seien jedoch noch keine Daten gemeldet worden, darum bestehe „die Möglichkeit, dass die Zahlen noch steigen werden“, sagte Anis.

Motorradtaxi-Fahrer während einer Friedenskundgebung, bei der sie am 2. September 2025 in Jakarta mit der Polizei zusammentrafen. Mindestens 20 Menschen werden vermisst.

Foto: Bay Ismoyo/AFP via Getty Images

Die indonesische Nichtregierungsorganisation Legal Aid Foundation meldete ebenfalls zehn Tote und hunderte Verletzte.
Der indonesische Zweig der Menschenrechtsorganisation Amnesty International gab die gleiche Anzahl an Todesopfern bekannt und forderte die Regierung dazu auf, eine unabhängige Untersuchung einzuleiten.
Mehr dazu
Zuvor hatte afp bereits mindestens sechs Todesfällen seit Beginn der Proteste verifizieren können. Die Kommission für Verschwundene und Gewaltopfer in dem südostasiatischen Land meldete, dass mindestens 20 Menschen vermisst werden.

Was steht hinter den Protesten?

Die Wut richtete sich anfangs vor allem gegen eine zusätzliche monatliche Wohnungszulage von 50 Millionen Indonesischen Rupien (etwa 2.600 Euro) für Abgeordnete – eine Summe, die den Monatslohn etlicher Indonesier um ein Vielfaches übersteigt. Die Wohnzulage ist fast zehn Mal so hoch ist wie der Mindestlohn in der indonesischen Hauptstadt.

Studenten der Indonesischen Islamischen Studentenbewegung (PMII) verbrennen Reifen, während sie bei einem Protest gegen Polizeigewalt eine Hauptstraße der Provinz blockieren und vom Parlament eine Überprüfung seiner Politik fordern.

Foto: Devi Rahman/AFP via Getty Images

Proteste eskalierten am 28. August, nachdem der Fahrer eines Motorradtaxis in Jakarta bei Protesten von einem gepanzerten Polizeifahrzeug des Mobile Brigade Corps (Brimob) überrollt und getötet wurde – was landesweite Empörung auslöste.
Später gab es in der indonesischen Hauptstadt Jakarta und weiteren Städten gewaltsame Ausschreitungen. Die Häuser von Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati sowie von mehreren Abgeordneten wurden geplündert.
Die Proteste haben sich seitdem von Jakarta auf andere Großstädte ausgeweitet. Es handelt sich um die schwerwiegendsten Unruhen seit dem Amtsantritt von Staatschef Prabowo Subianto. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.