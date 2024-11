Indonesien: Vulkanasche behindert internationale Flüge nach Bali

Einwohner fliehen während eines Ausbruchs des Vulkans Lewotobi Laki-Laki im Dorf Boru in Ostflores, am 5. November 2024. Der Vulkan im Osten Indonesiens brach über Nacht aus, zunächst wurde von mindestens 9 Toten gesprochen. Foto: Arnold Welianto/AFP via Getty Images