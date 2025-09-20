Logo Epoch Times

vor 2 Minuten

„ESC kein Tribunal“: Kulturstaatsminister Weimer kritisiert Israel-Boykott

vor einer Stunde

FDP-Politiker Johannes Vogel wechselt zur Lufthansa

vor einer Stunde

Wiedereröffnung der Notre-Dame-Türme in Paris

vor 2 Stunden

Kanzleramtschef Frei fordert bei Bürgergeld weniger Empfänger statt Leistunsgkürzungen

vor 2 Stunden

Söder kritisiert EU-Kommission wegen Israel-Sanktionen

vor 3 Stunden

Zu viel geschlemmt? Forscher unterscheiden fünf Muster

vor 4 Stunden

Freigelassene Hamas-Geisel will wieder in die Armee

vor 4 Stunden

Luftraumverletzung oder nicht? Moskau kontert Vorwürfe

vor 4 Stunden

Cyberangriff am BER und weiteren europäischen Flughäfen

vor 5 Stunden

DHL will bald wieder alle Pakete in die USA befördern

Logo Epoch Times
Gefahr für Touristen

Indonesischer Vulkan mehrfach ausgebrochen - Behörden rufen höchste Warnstufe aus

Auf der indonesischen Insel Flores ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki mehrere Male ausgebrochen. Einwohner und Touristen sind aufgefordert, mindestens sechs Kilometer Abstand vom Krater des Vulkans zu halten.

top-article-image

Ausbruch des Vulkans Lewotobi Laki-Laki bricht aus, gesehen vom Dorf Pululera, Ost-Nusa Tenggara, am 18. August 2025.

Foto: Arnold Welianto/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Auf der indonesischen Insel Flores ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki mehrere Male ausgebrochen. Bei der stärksten Eruption am späten Freitagabend (Ortszeit) spuckte der Vulkan eine Aschewolke sechs Kilometer hoch in den Himmel, wie die Vulkanologiebehörde des südostasiatischen Landes mitteilte. Bei weiteren Ausbrüchen am Samstagmorgen wurde die Asche den Angaben zufolge 2,5 Kilometer hoch geschleudert.
Am Freitagabend riefen die Behörden die höchste Warnstufe aus. Der Leiter der Geologiebehörde, Muhammad Wafid, rief Einwohner und Touristen auf, mindestens sechs Kilometer Abstand vom Krater des Vulkans zu halten.
Wafid warnte vor allem Gemeinden in der Nähe von Flüssen vor möglichen gefährlichen Lahar-Fluten. Dabei handelt es sich um schnell fließende Schlammlawinen aus Wasser, Asche und Geröll, die nach Vulkanausbrüchen große Schäden anrichten können.

Flüge nach Bali gestrichen

Weiterhin warnte Wafid vor Folgen für den Flugbetrieb: Vulkanasche aus dem Lewotobi Laki-Laki „könnte auch den Flughafenbetrieb und Flugrouten beeinträchtigen, wenn sie sich in Richtung Flughafen ausbreitet“. Der regionale Flughafen der Stadt Maumere auf Flores stellte seinen Betrieb bereits ein.
Der Lewotobi Laki-Laki war in den vergangenen Monaten bereits mehrere Male ausgebrochen. Im Juli spuckte er eine 18 Kilometer hohe Aschewolke aus, woraufhin 24 Flüge am internationalen Flughafen der Ferieninsel Bali gestrichen wurden. Am Samstag war der Betrieb auf dem Flughafen von Bali zunächst nicht beeinträchtigt.
Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.