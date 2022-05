Inflation in Polen erreicht im Mai 13,9 Prozent

In Polen hat die Inflationsrate im Mai 13,9 Prozent erreicht. Das sei die höchste Preissteigerung seit 1997, teilte am Dienstag die polnische Statistikbehörde mit. Im April hatte die Teuerung bereits bei 12,3 Prozent im Vorjahresvergleich gelegen. Wie überall in Europa waren die hohen Energiepreise Treiber der Inflation.

Für Kraftstoffe erhöhten sich die Preise im Mai im Vorjahresvergleich um 35,4 Prozent, für Energie insgesamt um 31,4 Prozent. Nahrungsmittel waren 13,5 Prozent teurer als im Mai 2021. Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg der Inflationsrate in den kommenden Monaten – manche erwarten eine Teuerung von bis zu 20 Prozent.

In der Eurozone lag die Inflationsrate im Mai bei 8,1 Prozent im Vorjahresvergleich, in Deutschland bei 7,9 Prozent. (afp/dl)