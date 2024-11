Ausland Freizeit und Kultur

2,3 Prozent im Oktober: Inflation in Großbritannien zieht wieder deutlich an

Die Verbraucherpreise in Großbritannien sind erneut angestiegen. Die jährliche Inflationsrate lag im Oktober bei 2,3 Prozent, teilte die britische Statistikbehörde am Mittwoch in London mit. Im September waren es noch 1,7 Prozent.