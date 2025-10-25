Logo Epoch Times

vor 44 Minuten

Ratingagentur Moody’s stuft Ausblick für Frankreich auf „negativ” herab

vor 2 Stunden

Mit Polizeieskorte: Pariser Louvre verlegt Juwelen

vor 3 Stunden

Berichte über kommenden „Jahrhundertwinter“ - was ist dran?

vor 3 Stunden

Russischer Sondergesandter in USA - Dialog soll weitergehen

vor 4 Stunden

Zahl der Abschiebungen in den ersten drei Quartalen auf über 17.600 gestiegen

vor 4 Stunden

„Asiens Jackie Kennedy“: Thailands ehemalige „schönste Königin” ist tot

vor 12 Stunden

Neue Bärenattacken in Japan: Ein Toter und vier Verletzte

vor 13 Stunden

Catan-Fans knacken Weltrekord in Essener Grugahalle

vor 13 Stunden

Palästinensische Gruppen stimmen Übergabe des Gazastreifens an Expertenkomitee zu

vor 14 Stunden

Ukraine-Krieg: Koalition der Willigen müht sich um Fortschritte

Logo Epoch Times
200 Verdächtige

Interpol: Festnahmen in Lateinamerika bei Umwelt-Razzien

In neun lateinamerikanischen Ländern geht die Polizei gegen Umweltverbrecher vor. Mehr als 200 Verdächtige werden verhaftet, viele Wildtiere beschlagnahmt. Die Schmuggelrouten reichen bis nach Europa.

top-article-image

Capybara und andere Wildtiere wurden bei der Operation beschlagnahmt. (Archivbild)

Foto: picture alliance / dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Junge Wasserschweine, exotische Vögel, illegal geschlagenes Holz: Bei einem großen Interpol-Einsatz mit deutscher Finanzierung gegen die Umweltkriminalität sind in Lateinamerika 225 Verdächtige festgenommen und zahlreiche illegal gehandelte Wildtiere, Mineralien und Holzarten beschlagnahmt worden.
Die Schmuggelrouten reichen nach Angaben der internationalen Polizeibehörde bis nach Europa und Asien.
Mehr dazu
Die Operation „Madre Tierra VII“ (Mutter Erde VII) wurde zwischen Mai und Juni in Mexiko, Kolumbien, der Dominikanischen Republik sowie in sechs mittelamerikanischen Staaten durchgeführt.
Dabei arbeiteten Polizeibeamte der neun Länder bei der Identifizierung von Fällen zusammen und tauschten Informationen aus.

Kinderarbeit und Umweltverschmutzung in illegalen Goldminen

Bei der Aktion im Rahmen des Projekts GAIA, das vom Bundesumweltministerium finanziert wird, wurden demnach mehr als 400 Straftaten ermittelt.
Die Behörden entdeckten den Angaben zufolge Abholzungsgebiete mit einer Fläche von mehr als 50.000 Hektar. Dahinter sollen kriminelle Netzwerke stecken, die über Kontinente hinweg operieren.
Mehr dazu
Auch Reptilien, Schildkröten, Affen, Tiger sowie Haifisch- und Rochenflossen wurden beschlagnahmt.
Einen der bedeutendsten Fälle deckten die Ermittler in Panama auf. Dort entdeckten sie illegalen Goldabbau in großem Umfang, bei dem Kinderarbeit, Menschenhandel und Umweltverschmutzung durch Quecksilber eine Rolle spielten. Zudem wurden Waffen und Boote sichergestellt. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.