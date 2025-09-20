Logo Epoch Times

Cyberangriff legt Check-in-Systeme an Europas Flughäfen lahm

Ungarn: EU soll Antifa als „terroristisch“ einstufen

Sonntagsmärchen: Die Bremer Stadtmusikanten

Rheinmetall soll Lasersystem für Bundeswehr entwickeln

Spätsommer endet mit Temperaturen von bis zu 32 Grad

Mann in Ludwigshafen erschossen - Suche nach Täter läuft

Berliner CDU bestätigt Regierenden Bürgermeister Wegner als Parteichef

Linke in Baden-Württemberg wählt Kommunalpolitikerin Bohnen auf Spitzenplatz

US-Regierung verfügt neue Beschränkungen für Zugang von Harvard zu Bundesmitteln

Fitch stuft Bonität Italiens herauf - Meloni sieht Sparkurs bestätigt

Sanktionen

Iran droht, Zusammenarbeit mit Atomaufsicht zu beenden

Der Iran droht, jegliche Kooperation mit den internationalen Atominspektoren einzustellen. Hintergrund ist der Streit mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien über alte Sanktionen.

Europa droht Iran im Atomstreit Neuauflage von Sanktionen an.

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Der Iran hat mit einem Stopp der Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gedroht, falls Deutschland, Großbritannien und Frankreich die UN-Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft setzen. Das Vorgehen der drei europäischen Staaten werde „den Pfad der Kooperation mit der Behörde faktisch unterbrechen“, hieß in einer am Samstag vom iranischen Staatsfernsehen verbreiteten Erklärung des Nationalen Sicherheitsrats des Landes.
Die E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten im August den sogenannten Snapback-Mechanismus ausgelöst, der eine Wiedereinsetzung der nach dem 2015 geschlossenen internationalen Atomabkommen schrittweise abgebauten UN-Sanktionen gegen den Iran binnen 30 Tagen vorsieht.
Zur Begründung erklärten die E3, Teheran halte sich nicht an seine Verpflichtungen aus dem Abkommen zur Begrenzung seines Atomprogramms. Die drei europäischen Länder führen derzeit weitere Verhandlungen mit dem Iran.
In den Gesprächen gab es bislang nach ihren Angaben aber keine Fortschritte. Sollte es zu keiner Einigung kommen, müssten die Sanktionen während der in der kommenden Woche beginnenden Generaldebatte der UN-Vollversammlung wieder eingesetzt werden. (afp/red)

