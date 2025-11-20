Logo Epoch Times

vor 9 Minuten

Bündnis warnt vor Folgen von Bürgergeldreform für Gesundheitssystem

vor einer Stunde

Weltweit älteste Turnerin Johanna Quaas wird 100 Jahre alt

vor einer Stunde

Gutachten an EuGH: Impfpflicht für Soldaten ist keine Diskriminierung

vor einer Stunde

Großvater von verstorbener Familie: „Schmerz ist groß“

vor einer Stunde

Femizide: Besitzdenken und Eifersucht als Hauptmotive

vor 2 Stunden

Mission Eupol Copps: EU will Führungsrolle bei Aufbau von Polizeitruppe für Gaza

vor 2 Stunden

Siemens Energy plant Aktienrückkauf für bis zu 6 Milliarden

vor 2 Stunden

Ab 4. Dezember: Meta entfernt australische Nutzer unter 16 Jahren von Facebook und Instagram

vor 2 Stunden

Französischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs

vor 3 Stunden

Beschäftigung in der Autobranche fällt auf Tief seit 2011

Logo Epoch Times
Die Lage ist ernst

Irans Präsident: Verlegung der Hauptstadt wegen Wassermangels unausweichlich

Die Region Teheran ist überlastet, Millionen Einwohner unterliegen Wasserrationierungen. Der iranische Präsident hält das Wasserproblem nicht lösbar – es gebe keine andere Wahl, als die Hauptstadt zu verlegen.

top-article-image

Die Wasserversorgung der Millionenmetropole Teheran ist durch knappe Pegelstände an den Staudämmen gefährdet.

Foto: -/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Angesichts des sich stetig verschärfenden Wassermangels und der hohen Bevölkerungszahl in Teheran hält der iranische Präsident Massud Peseschkian eine Verlegung der Hauptstadt an einen anderen Ort für unausweichlich.
„Die Wahrheit ist, dass wir keine Wahl haben“, erklärte Peseschkian der staatlichen Nachrichtenagentur „Irna“ zufolge. „Wir können diese Region nicht mit einer größeren Bevölkerung und mehr Bauten überlasten.“ Das Wasserproblem sei nicht lösbar.

Ein Ort an der südöstlichen Küste wird geprüft

Anfang November hatte Peseschkian erklärt, dass Teheran evakuiert werden müsse, wenn es bis zum Jahresende nicht regnet. In einigen iranischen Medien wurde der Präsident für seine Äußerungen kritisiert.

Am 27. September 2025 auf dem Bahrestan-Platz in Teheran: Vor dem Bild des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei steht eine deaktivierten Kheibar-Shekan-Rakete. Derzeit findet die „Woche der Heiligen Verteidigung” statt.

Foto: Atta Kenare/AFP via Getty Images

Die reformorientierte Zeitung „Ham Mihan“ bezeichnete Peseschkians Aussagen als „Scherz“. Später erklärte die iranische Regierung, der Präsident habe mit seinen Äußerungen zu einer möglichen Evakuierung Teherans lediglich die Ernsthaftigkeit der Lage unterstreichen wollen.
Seit dem vergangenen Jahr hat Peseschkian mehrere Gründe für eine Verlagerung der Hauptstadt aufgeführt. Neben Wassermangel seien das Verkehrsstaus, Misswirtschaft und eine schwerwiegende Luftverschmutzung.
Mehr dazu
Im Januar erklärte die iranische Regierung, sie prüfe eine mögliche Umsiedlung in die größtenteils unterentwickelte Region Makran an der südlichen Küste des Iran. Der Vorschlag wurde von vielen Seiten kritisiert.

Zehn Millionen Einwohner

Nach Angaben der lokalen Behörden gab es in den zurückliegenden hundert Jahren noch nie so wenig Regen in der Hauptstadt wie in den vergangenen Monaten.
Medienberichten zufolge werden in der Zehn-Millionen-Einwohnerstadt Teheran etwa drei Millionen Kubikmeter Wasser täglich verbraucht. In Teheran sowie mehreren weiteren Städten wurden Wasserrationierungen angekündigt.
Vergangene Woche führte Teheran Cloud-Seeding-Flüge ein, um die Dürre zu bekämpfen. Beim Cloud Seeding werden gewöhnliches Salz oder eine Mischung aus verschiedenen Salzen von einem Flugzeug aus in Wolken versprüht. Die Salzkristalle fördern die Kondensation und auf diese Weise die Entstehung von Regen. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.