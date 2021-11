Irans Präsident warnt Westen vor „überzogenen Forderungen“ bei Atomgesprächen

Irans Präsident Ebrahim Raisi hat die westlichen Regierungen vor „überzogenen Forderungen“ bei der Wiederaufnahme der Atomgespräche gewarnt. „Wir werden den Verhandlungstisch nicht verlassen, aber wir werden uns auch jeglichen überzogenen Forderungen widersetzen, die letztlich den Interessen des iranischen Volkes schaden“, sagte Raisi am Donnerstag bei einer Zeremonie in Semnam am 42. Jahrestag der Stürmung der US-Botschaft in Teheran durch iranische Studenten.

Er kündigte an, „nicht zurückzuweichen, wenn es um die Interessen des iranischen Volkes geht“. Der Iran werde aber seine „Bemühungen fortsetzen, die drückenden Sanktionen auszugleichen und Maßnahmen ergreifen, damit sie aufgehoben werden“.

Die Atomverhandlungen sollen nach fünfmonatiger Unterbrechung am 29. November in Wien wieder aufgenommen werden. Dabei werden sich Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, China, Russland und Großbritannien mit iranischen Vertretern treffen.

Ziel ist es, die USA wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Die EU fungiert in dem Konflikt als Vermittler zwischen dem Iran und den USA. Teheran weigert sich bislang, direkt mit US-Vertretern zu verhandeln. (afp/dl)

