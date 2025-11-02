Islamisten ermorden Christen: USA erwägen militärisches Eingreifen in Nigeria

In Kürze

Trump droht Nigeria militärisch, sollte der Schutz von Christen fehlen

militärisch, sollte der Schutz von Christen fehlen Pentagon beginnt Vorbereitungen, Nigeria bleibt entschlossen im Kampf gegen Extremismus

Hintergrund sind Angriffe islamistischer Gruppen im Nordosten Nigerias

US-Präsident Donald Trump forderte Nigeria am 1. November auf, die Ermordung von Christen zu stoppen. Andernfalls drohte er mit militärischen Maßnahmen der USA gegen das westafrikanische Land.

„Wenn die nigerianische Regierung weiterhin die Ermordung von Christen zulässt, werden die USA sofort alle Hilfe und Unterstützung für Nigeria einstellen. Wir könnten sogar mit Waffengewalt in dieses Land einmarschieren. Das Land ist mittlerweile in Ungnade gefallen. Ziel wäre, die islamistischen Terroristen, die diese schrecklichen Gräueltaten begehen, vollständig auszurotten“, erklärte Trump in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social.

„Ich weise hiermit unser Kriegsministerium an, sich auf mögliche Maßnahmen vorzubereiten. Wenn wir angreifen, wird es schnell, brutal und entschlossen sein — genau wie die terroristischen Verbrecher, die unsere geehrten Christen angreifen!“ In Großbuchstaben fuhr er fort: „WARNUNG: Die nigerianische Regierung sollte besser rasch handeln!“

Vor allem im Nordosten des Landes kommt es fortlaufend zu terroristischen Gewaltakten. Dazu zählen Angriffe und Sprengstoffanschläge von militanten Gruppen auf die Zivilgesellschaft – ebenso auf Sicherheitskräfte, Märkte, Schulen, auf Kirchen, aber auch auf Moscheen.

Pentagon bereitet sich vor

Als Antwort auf Trumps Botschaft erklärte Kriegsminister Pete Hegseth, das Pentagon habe mit den „Vorbereitungen für Maßnahmen“ begonnen. „Entweder schützt die nigerianische Regierung die Christen, oder wir töten die islamistischen Terroristen, die diese schrecklichen Gräueltaten begehen“, so Hegseth.

Trumps militärische Drohung erfolgte einen Tag, nachdem er angekündigt hatte, Nigeria nach dem International Religious Freedom Act von 1998 als „Land von besonderer Besorgnis“ einzustufen. Diese Einstufung ermöglicht ihm, die Auslandshilfe zu kürzen und bestimmte Finanztransaktionen mit dem Land zu untersagen.

Am 31. Oktober forderte der republikanische Abgeordnete Riley Moore Außenminister Marco Rubio auf, diese Einstufung gegen Nigeria anzuwenden. Er verwies dabei auf einen Angriff auf eine Gemeinde der United Church of Christ in der nigerianischen Stadt Kaduna.

„Schreckliche Nachrichten aus dem Norden Nigerias. Ein Pastor wurde erschossen und 20 Christen entführt“, schrieb Moore in einem X-Beitrag. „Dies ist bereits der zweite Angriff auf dieselbe christliche Gemeinde in diesem Monat.“

Nigeria will weiterhin Extremismus bekämpfen

Als Reaktion auf Trumps Entscheidung, Nigeria als „Land von besonderer Besorgnis“ einzustufen, gab das Außenministerium des Landes am Samstag eine Erklärung ab. „Wir bleiben unserer Entschlossenheit treu, den gewalttätigen Extremismus zu bekämpfen, der von besonderen Interessen angeheizt wird, die zu Verfall und Spaltung in den sich überschneidenden Regionen Westafrikas und des Sahel beigetragen haben“, erklärte das nigerianische Außenministerium in seiner Erklärung.

„Wir trauern um alle Opfer des gewalttätigen Extremismus und würdigen unsere Streitkräfte, die weiterhin gegen bösartige, aber feige Feinde kämpfen. Die Bundesregierung Nigerias wird weiterhin alle Bürger verteidigen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrem Glauben oder ihrer Religion.“

Nigeria ist das mit Abstand bevölkerungsreichste Land Afrikas und hat etwa 230 Millionen Einwohner. Das Land ist in einen mehrheitlich muslimischen Norden und einen weitgehend christlichen Süden geteilt.

Stacy Robinson hat zu dem Report beigetragen.